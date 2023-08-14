Строительная сфера возобновляется – эксперты объяснили ключевые причины

В Украине летом резко вырос оптимизм в строительном бизнесе: ключевые причины
Эксперты отмечают, что летом впервые за время полномасштабной войны возобновился оптимизм в строительном бизнесе. Для этого сложились веские предпосылки.
Об этом сообщили аналитики Центра экономической стратегии.
Оживление в строительной сфере
По словам экспертов, в сфере активнее стали поступать средства на восстановление — из государственного бюджета, международных партнеров и частных компаний. Деньги направляются на восстановление жилья, школ, медицинских учреждений и другой инфраструктуры.
Также из госказны начали выплачивать компенсации за разрушенную частную недвижимость.
В частности, этому поспособствовало расширение льготной государственной программы ипотечного кредитования "єОселя".
По информации портала ЛУН, в стране возобновлено строительство 75% жилых комплексов, которое длилось до начала вторжения. Также началось строительство 189 новых объектов.
Кроме того, растут арендные ставки и занятость во всех сегментах (жилье, офисы, торговля), а также заполненность в отелях.
По результатам опроса НБУ, предприятия строительства третий месяц подряд сохраняют положительные оценки результатов своей деятельности. Там объяснили, что все это благодаря оживлению деятельности в строительстве дорог, мостов, тоннелей и трубопроводов, а также сезонному фактору: секторальный индекс в июле составил 51,3 (в июне — 58,6).
Также строители ожидают роста объемов строительства, новых заказов, а также закупок сырья и стройматериалов, хотя и значительно меньшими темпами.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине государственную программу "Восстановление" на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии жилье изменят. Новые правила могут заработать осенью этого года.
Также мы писали, что на столичном рынке недвижимости продолжают расти цены на аренду. Речь идет о стоимости аренды жилья во всех сегментах.