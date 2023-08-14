Строительная сфера возобновляется – эксперты объяснили ключевые причины

Сотрудники строительной сферы. Фото: google.com

Эксперты отмечают, что летом впервые за время полномасштабной войны возобновился оптимизм в строительном бизнесе. Для этого сложились веские предпосылки.

Об этом сообщили аналитики Центра экономической стратегии.

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Оживление в строительной сфере

По словам экспертов, в сфере активнее стали поступать средства на восстановление — из государственного бюджета, международных партнеров и частных компаний. Деньги направляются на восстановление жилья, школ, медицинских учреждений и другой инфраструктуры.

Также из госказны начали выплачивать компенсации за разрушенную частную недвижимость.

В частности, этому поспособствовало расширение льготной государственной программы ипотечного кредитования "єОселя".

По информации портала ЛУН, в стране возобновлено строительство 75% жилых комплексов, которое длилось до начала вторжения. Также началось строительство 189 новых объектов.

Кроме того, растут арендные ставки и занятость во всех сегментах (жилье, офисы, торговля), а также заполненность в отелях.

Источник: ces.org.ua

По результатам опроса НБУ, предприятия строительства третий месяц подряд сохраняют положительные оценки результатов своей деятельности. Там объяснили, что все это благодаря оживлению деятельности в строительстве дорог, мостов, тоннелей и трубопроводов, а также сезонному фактору: секторальный индекс в июле составил 51,3 (в июне — 58,6).

Также строители ожидают роста объемов строительства, новых заказов, а также закупок сырья и стройматериалов, хотя и значительно меньшими темпами.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине государственную программу "Восстановление" на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии жилье изменят. Новые правила могут заработать осенью этого года.

Также мы писали, что на столичном рынке недвижимости продолжают расти цены на аренду. Речь идет о стоимости аренды жилья во всех сегментах.