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В Україні змінили правила для бізнесу: кому доведеться платити більше

1 серпня 2023 11:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бізнес в Україні — з 1 серпня запрацювали нові правила
Бізнес-розрахунки. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з 1 серпня 2023 року змінюються правила для бізнесу в частині оподаткування. Також частково скасовується мораторій на перевірки підприємців та повертаються штрафи.

Це прописано у відповідному законі.

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Що зміниться з 1 серпня для бізнесу

Згідно із документом, з серпня скасовується спрощене оподаткування для бізнесу зі ставкою 2%. Закон передбачає перехід зі спрощеної ставки на бажану, інакше підприємці автоматично переводяться на колишню ставку.

Ті фізособи-підприємці, які відкрилися під час війни та перебували на пільговій ставці, будуть переведені на єдиний податок третьої групи зі ставкою у 5%.

А тим, хто цьогоріч перейшов із двовідсоткової системи на загальну, буде надане право повторно перейти на "спрощенку" на власний вибір. Для цього необхідно подати заяву у Податкові органи, якщо це зробити до 1 вересня, то їх вважатимуть платниками єдиного податку з 1 серпня.

Окрім фізосіб-підприємців третьої групи на пільгові 2% перейшла низка компаній та підприємств, які мають щорічний дохід до 10 млрд гривень. Влада пояснила таке рішення необхідністю підтримати український бізнес та вивести економіку із шокового стану.

Проте через те, що такі податкові пільги негативно вплинули надходження до державної казни, старі податки повернули.  За оцінками Податкового комітету, тільки перші вісім місяців завдали фінансових втрат у 10 млрд грн.

Також буде скасований мораторій на штрафи за порушення податкового законодавства та відновляться терміни подання звітності. Окрім того, фізособи-підприємці першої та другої груп знову будуть зобов’язані сплачувати єдиний податок. До того їм дозволяли не сплачувати, якщо немає такої змоги.

Скасують і заборону на перевірки грального бізнесу та тих, що займається фінпослугами, а також торгівлею підакцизними товарами — спиртним та сигаретами.

Повернули покарання за порушення у сфері використання касових апаратів, за винятком прифронтових територій або територій "в гарячих точках".

Що ще варто знати

Нагадаємо, Державна податкова служба України ретельно відстежує та перевіряє інформацію про факти ведення бізнесу без державної реєстрації через соціальні мережі Instagram та Facebook. У разі виявлення підтвердження незаконної діяльності — вживають відповідні заходи.

Також ми писали, що з липня 2023 року Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

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