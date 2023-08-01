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В Украине изменили правила для бизнеса: кому придется платить больше

1 августа 2023 11:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес в Украине — с 1 августа заработали новые правила
Бизнес расчеты. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине с 1 августа 2023 года меняются правила для бизнеса в части налогообложения. Также частично отменяется мораторий на проверки предпринимателей и возвращаются штрафы.

Это прописано в соответствующем законе.

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Что изменится с 1 августа для бизнеса

Согласно документу, с августа отменяется упрощенное налогообложение для бизнеса со ставкой 2%. Закон предусматривает переход с упрощенной ставки на желаемую, в противном случае предприниматели автоматически переводятся на прежнюю ставку.

Те физлица-предприниматели, которые открылись во время войны и были на льготной ставке, будут переведены на единый налог третьей группы со ставкой в 5%.

А тем, кто в этом году перешел из двухпроцентной системы на общую, будет предоставлено право повторно перейти на упрощенку по собственному выбору. Для этого необходимо подать заявление в Налоговые органы, если это сделать до 1 сентября, то их будут считать плательщиками единого налога с 1 августа.

Кроме физлиц-предпринимателей третьей группы на льготные 2% перешли ряд компаний и предприятий, имеющих ежегодный доход до 10 млрд гривен. Власти объяснили такое решение необходимостью поддержать украинский бизнес и вывести экономику из шокового состояния.

Однако из-за того, что такие налоговые льготы негативно повлияли на поступления в государственную казну, старые налоги вернули. По оценкам Налогового комитета, только первые восемь месяцев нанесли финансовые потери в 10 млрд грн.

Также будет отменен мораторий на штрафы за нарушение налогового законодательства и возобновятся сроки предоставления отчетности. Кроме того, физлица-предприниматели первой и второй групп снова будут обязаны уплачивать единый налог. До этого им разрешали не платить, если нет такой возможности.

Отменят и запрет на проверки игорного бизнеса и тех, кто занимается финуслугами, а также торговлей подакцизными товарами — спиртным и сигаретами.

Вернули наказание за нарушения в сфере использования кассовых аппаратов, за исключением прифронтовых территорий или территорий "в горячих точках".

Что еще стоит знать

Напомним, Государственная налоговая служба Украины тщательно отслеживает и проверяет информацию о фактах ведения бизнеса без государственной регистрации через социальные сети Instagram и Facebook. В случае выявления подтверждения незаконной деятельности принимают соответствующие меры.

Также мы писали, что с июля 2023 Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.

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