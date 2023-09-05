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Ветерани отримають ще понад 6 млн грн грантів: який бізнес планують відкрити

5 вересня 2023 11:19
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бізнес в Україні — як ветеранам отримати гранти до 1 млн грн
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українським ветеранам виплатять ще 6,3 млн грн на бізнес. Визначили чергових 17 переможців програми з надання грантів "Власна справа".  

Про це поінформували у пресцентрі Міністерства економіки України.

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Як зазначають у відомстві, серед переможців — 11 учасників бойових дій та шість членів родин ветеранів. 10 з них отримають гранти до 250 тис. грн, шість — до 500 тис. грн, один виграв до 1 млн грн.
 
У Мінекономіки розповіли, що гроші ветерани витратять на відкриття:

  • пекарні;
  • магазина-кав’ярні;
  • автомийки;
  • салону краси;
  • косметологічної клініки;
  • кабінету естетичної медицини;
  • меблевого підприємства;
  • компанії з підводних робіт.  

За умовами грантової програми, з'являться 26 нових робочих місць.

 

гранти на бізнес
Джерело: Мінекономіки

Як отримати гранти

Надають гранти для закупівлі обладнання, транспорту, сировини, послуг з реклами, оренди нерухомості.

Гранти надають ветеранам:

  • до 250 тисяч грн за умови створення одного робочого місця;
  • до 500 тисяч грн членам сімей учасника бойових дій (другому з подружжя) за появи двох робочих місць;
  • до 1 мільйона надають фізособам-підприємцям, бізнесу яких не менше трьох років до моменту подання заявки. Умовою є створення чотирьох робочих місць.

Два останні гранти передбачають співфінансування. 30% вартості проєкту — має бути внесок заявника.

Реалізація програми триває, тому ветерани та члени їхніх родин надалі можуть подавати заявки на отримання грантів через портал "Дія" за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці навіть на тлі війни активно відкривають бізнес. Найвищий показник за останні три роки зафіксували у червні 2023 року.

Також ми писали, що в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.

 

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