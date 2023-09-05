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Ветераны получат еще более 6 млн грн грантов: какой бизнес планируют открыть

5 сентября 2023 11:19
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес в Украине — как ветеранам получить гранты до 1 млн грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинским ветеранам выплатят еще 6,3 млн грн на бизнес. Определили очередных 17 победителей программы по предоставлению грантов "Власна справа".

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства экономики Украины.

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Как отмечают в ведомстве, среди победителей — 11 участников боевых действий и шесть членов семей ветеранов. 10 из них получат гранты до 250 тыс. грн, шесть — до 500 тыс. грн, один выиграл до 1 млн грн.

В Минэкономики рассказали, что деньги ветераны потратят на открытие:

  • пекарни;
  • магазина-кафе;
  • автомойки;
  • салона красоты;
  • косметологической клиники;
  • кабинета эстетической медицины;
  • мебельного предприятия;
  • компании по подводным работам.

По условиям грантовой программы, появятся 26 новых рабочих мест.

 

гранты на бизнес
Источник: Минэкономики

Как получить гранты

Предоставляют гранты для закупки оборудования, транспорта, сырья, услуг по рекламе, аренды недвижимости.

Гранты предоставляют ветеранам:

  • до 250 тысяч грн при создании одного рабочего места;
  • до 500 тысяч грн членам семей участника боевых действий (второму из супругов) при появлении двух рабочих мест;
  • до 1 миллиона предоставляют физлицам-предпринимателям, бизнесу которых не менее трех лет до момента подачи заявки. Условием является создание четырех рабочих мест.

Два последних гранта предполагают софинансирование. 30% стоимости проекта должен быть взнос заявителя.

Реализация программы продолжается, поэтому ветераны и члены их семей могут подавать заявки на получение грантов через портал "Дія" по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы даже на фоне войны активно открывают бизнес. Самый высокий показатель за последние три года был зафиксирован в июне 2023 года.

Также мы писали, что в Украине с 1 октября 2023 года вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.

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