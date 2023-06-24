Інвестиції на тлі війни в Україні — бізнесу обіцяють гарантії

Фінансові підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

В Україні запрацював перший проєкт надання гарантій страхування військових ризиків інвесторам. Бізнес отримає можливість доступу до необхідних обігових коштів.

Про це інформують у Міністерстві економіки України.

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Страхування військових ризиків

Як зазначається, їх надаватиме Агенція із гарантій страхування військових ризиків в Україні MIGA через Трастовий фонд підтримки реконструкції та економіки України (SURE).

Це передбачено угодою про збільшення гарантії з 17 до 40,8 млн євро, яку уклали MIGA та німецький банківський холдинг ProCredit. Вона поширюється на інвестиції ProCredit у капітал української "дочки". Програма розрахована до грудня 2025 року.

Завдяки програмі малому та середньому бізнесу випаде можливість доступу до обігових коштів.

За словами виконавчого віцепрезидента MIGA Хіроші Матано, фінансування отримає аграрний сектор для продовження експорту зерна на міжнародні ринки. Також українці розраховуватимуть на необхідні банківські послуги.

Розширення гарантії MIGA надасть змогу ПроКредит Україна оптимізувати власний наявний капітал, надалі пропонувати банківські послуги, потенційно генеруючи нові позики клієнтам.

Бізнес під час війни

Згідно з новими даними дослідження Світового банку, в Україні, попри війну, продовжує функціонувати 80% бізнесу, а частка тих, хто зовсім припинив колишню роботу, — 4%.

При цьому рівень бідності в країні зріс за час війни на 20%, до 25%. Приблизно кожен четвертий українець втратив роботу.

Відповідно до червневого звіту Світового банку, цього року в країні на тлі війни прогнозують зростання ВВП на рівні 2%, раніше говорили про 3,3%. Погіршили прогноз через перегляд оцінки впливу війни. Йдеться про економічні потрясіння, спричинені руйнуваннями енергоінфраструктури під кінець 2022 року.

Що варто знати

Нагадаємо, народні депутати погодили внесення поправок до законопроєкту №8401, який передбачає довоєнну податкову систему. Зокрема, підтримали критерії для проведення перевірок бізнесу.

Також ми повідомляли, що українці повинні вчасно сплачувати Єдиний соціальний внесок. Інакше на порушників за несвоєчасно сплачені суми нарахують штрафи.