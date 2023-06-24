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Военные риски: на какие гарантии могут рассчитывать украинские инвесторы

24 июня 2023 14:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Инвестиции на фоне войны в Украине — бизнесу обещают гарантии
Финансовые расчеты на калькуляторе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине заработал первый проект предоставления гарантий страхования военных рисков инвесторам. Бизнес получит возможность доступа к необходимым оборотным средствам.

Об этом информируют в Министерстве экономики Украины.

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Страхование военных рисков

Как отмечается, их будет предоставлять Агентство по гарантиям страхования военных рисков в Украине MIGA через Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE).

Это предусмотрено соглашением об увеличении гарантии с 17 до 40,8 млн евро, которое заключили MIGA и немецкий банковский холдинг ProCredit. Она распространяется на инвестиции ProCredit в капитал украинской "дочки". Программа рассчитана до декабря 2025 года.

Благодаря программе малый и средний бизнес получит возможность доступа к оборотным средствам.

По словам исполнительного вице-президента MIGA Хироши Матано, финансирование получит аграрный сектор для продолжения экспорта зерна на международные рынки. Также украинцы будут рассчитывать на необходимые банковские услуги.

Расширение гарантии MIGA позволит ПроКредит Украина оптимизировать собственный капитал, в дальнейшем предлагать банковские услуги, потенциально генерируя новые займы клиентам.

Бизнес во время войны

Согласно новым данным исследования Всемирного банка, в Украине, несмотря на войну, продолжает функционировать 80% бизнеса, а доля тех, кто совсем прекратил прежнюю работу, — 4%.

При этом уровень бедности в стране вырос за время войны на 20% до 25%. Приблизительно каждый четвертый украинец потерял работу.

Согласно июньскому отчету Всемирного банка, в текущем году в стране на фоне войны прогнозируют рост ВВП на уровне 2%, ранее говорили о 3,3%. Ухудшили прогноз из-за пересмотра оценки влияния войны. Речь идет об экономических потрясениях, вызванных разрушениями энергоинфраструктуры к концу 2022 года.

Что следует знать

Напомним, народные депутаты согласовали внесение поправок в законопроект №8401, предусматривающий довоенную налоговую систему. В частности, поддержали критерии проведения проверок бизнеса.

Также мы сообщали, что украинцы должны своевременно уплачивать Единый социальный взнос. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.

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