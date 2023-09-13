Зарплаты в Украине — в 2024-м бизнес повысит оплату труда

Офисные работники. Фото: Unplush

Украинский бизнес озвучил оптимистичные планы по заработным платам для своих сотрудников в 2024 году. Так, около 90% компаний намерены повысить оплату труда.

Таковы результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА).

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Зарплата в 2024 году

Согласно опросу, около 87% компаний планируют поднять уровень заработной платы для своих сотрудников в следующем году. В частности, 46% могут повысить выплаты до 10%, 41% — на 10-20%. В прошлом году повысили зарплаты 73% компаний.

Однако только 1% компаний хотят сократить уровень заработной платы, и 12% намерены оставить на прежнем уровне.

По сравнению с 2022 годом увеличилось количество компаний, желающих ввести новые инвестиционные проекты: с 19% до 26%. При этом средняя стоимость запланированных проектов выросла до 8 млн долларов (в среднем 3 млн долларов в этом году).

Возросло число компаний, планирующих инвестиции в разные социальные инициативы: с 60% до 65%. В среднем бизнес намерен направлять на социальные проекты около 6% прибыли предприятия.

Около половины опрошенных компаний — 58% ожидают положительной динамики развития собственного бизнеса в следующем году. Так, в 2022 году таких насчитывалось 47%.

Минимальная зарплата украинцев

В 2024 году власти планируют в два этапа повысить минимальную зарплату украинцев:

с 1 января 2024 года — до 7,1 тыс. грн;

с 1 июля 2024 года — до 8 тыс. грн.

Еще намерены увеличить должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки (ЕТС) до 3,19 тыс. грн (с 1 января).

В то же время, в Министерстве экономики предложили повысить минимальную зарплату с 2024-го на 14,2% — до 7,65 тыс. грн, а ЕТС — до 3,44 тыс. грн.

В настоящее время минимальная зарплата составляет 6,7 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет Министров Украины предложил рассмотрение законопроекта, согласно которому предполагается увеличить финансирование из государственного бюджета на сумму, превышающую 300 млрд гривен. Инициатива уже направлена в национальный парламент для обсуждения.

Также мы писали, что в Украине в прошлом месяце увеличилась средняя заработная плата. Сумма увеличилась на 500 грн, до 17,5 тыс. грн.