Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бизнес arrow Зарплаты будут выплачивать по-новому: что изменится для мужчин и женщин arrow

Зарплаты будут выплачивать по-новому: что изменится для мужчин и женщин

19 сентября 2023 10:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты будут платить по-новому для мужчин и женщин — что изменится
Работники в офисе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в рамках выполнения стратегии преодоления гендерного разрыва в оплате труда зарплаты будут выплачивать по-новому. В правительстве объяснили, что изменится для мужчин и женщин.

Об этом информирует пресс-центр Министерства экономики Украины.

Читайте также:

Зарплаты мужчин и женщин

Как отмечают в ведомстве, правительство одобрило Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда. Ожидается, что она заработает до 2030 года.

В Минэкономики рассказали, что Украина присоединилась к Международной инициативе "Партнерство Биарриц", а также к Международной коалиции за равную оплату труда.

Хотя за последние шесть лет разница в оплате труда женщин и мужчин сократилась на 7,4%, до 18,6%. Однако показатель превышает аналогичное значение в ряде стран Европейского Союза (ЕС).

Целью стратегии является не только осовременивание трудового законодательства для обеспечения равной оплаты труда, но изменение фундаментального мировоззрения украинцев. Также это поможет женщинам в повышении уверенности, что они могут занимать руководящие должности с достойной заработной платой, а мужчины смогут совмещать трудовые обязанности и семейные.

Реализация стратегии до 2030 года предусматривает воплощение нескольких главных пунктов:

  • нивелирование стереотипов и дискриминации по гендерному признаку;
  • совершенствование трудового законодательства относительно равной оплаты труда — в новой редакции закона "О труде" вводится принцип одинаковой оплаты за труд равной ценности независимо от пола, что усилит эффективность судебной защиты;
  • создание условий, при которых можно будет совмещать профессиональные и семейные обязанности.

Зарплаты в Украине в 2024 году

В принятом правительством проекте бюджета-2024 предусмотрено повышение минимальной заработной платы в два этапа:

  • в январе 2024 года — до 7,1 тыс. грн;
  • в апреле 2024 года — до 8 тыс. грн.

В почасовом размере оплата будет на уровне:

  • с января — 42,6 грн в час;
  • с апреля — 48 грн в час.

Больше о зарплатах

Напомним, украинский бизнес озвучил оптимистичные планы по заработным платам для своих сотрудников в 2024 году. Так, около 90% компаний намерены повысить оплату труда.

Также мы писали, что в Украине в прошлом месяце увеличилась средняя заработная плата. Сумма увеличилась на 500 грн., до 17,5 тыс. грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз