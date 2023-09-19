Зарплаты будут платить по-новому для мужчин и женщин — что изменится

Работники в офисе. Фото: Unplush

В Украине в рамках выполнения стратегии преодоления гендерного разрыва в оплате труда зарплаты будут выплачивать по-новому. В правительстве объяснили, что изменится для мужчин и женщин.

Об этом информирует пресс-центр Министерства экономики Украины.

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Зарплаты мужчин и женщин

Как отмечают в ведомстве, правительство одобрило Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда. Ожидается, что она заработает до 2030 года.

В Минэкономики рассказали, что Украина присоединилась к Международной инициативе "Партнерство Биарриц", а также к Международной коалиции за равную оплату труда.

Хотя за последние шесть лет разница в оплате труда женщин и мужчин сократилась на 7,4%, до 18,6%. Однако показатель превышает аналогичное значение в ряде стран Европейского Союза (ЕС).

Целью стратегии является не только осовременивание трудового законодательства для обеспечения равной оплаты труда, но изменение фундаментального мировоззрения украинцев. Также это поможет женщинам в повышении уверенности, что они могут занимать руководящие должности с достойной заработной платой, а мужчины смогут совмещать трудовые обязанности и семейные.

Реализация стратегии до 2030 года предусматривает воплощение нескольких главных пунктов:

нивелирование стереотипов и дискриминации по гендерному признаку;

совершенствование трудового законодательства относительно равной оплаты труда — в новой редакции закона "О труде" вводится принцип одинаковой оплаты за труд равной ценности независимо от пола, что усилит эффективность судебной защиты;

создание условий, при которых можно будет совмещать профессиональные и семейные обязанности.

Зарплаты в Украине в 2024 году

В принятом правительством проекте бюджета-2024 предусмотрено повышение минимальной заработной платы в два этапа:

в январе 2024 года — до 7,1 тыс. грн;

в апреле 2024 года — до 8 тыс. грн.

В почасовом размере оплата будет на уровне:

с января — 42,6 грн в час;

с апреля — 48 грн в час.

Больше о зарплатах

Напомним, украинский бизнес озвучил оптимистичные планы по заработным платам для своих сотрудников в 2024 году. Так, около 90% компаний намерены повысить оплату труда.

Также мы писали, что в Украине в прошлом месяце увеличилась средняя заработная плата. Сумма увеличилась на 500 грн., до 17,5 тыс. грн.