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Жителям деяких регіонів виплатять по 150 тис. грн: кому пощастить

25 липня 2023 06:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога до 150 тис. грн — виплати отримають жителі п'яти регіонів
Гроші у руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) з дітьми мають право на отримання 150 тис. грн. Такі виплати гарантують тим, хто має реєстрацію у п'яти регіонах.

Про це повідомляє пресцентр організації "СОС Дитячі містечка".

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Хто може отримати 150 тис. грн

Як зазначать в організації, йдеться про надання допомоги для тих переселенців, які хочуть започаткувати власну справу. Проєкт поширюється на мешканців та переселенців таких регіонів:

  • Полтавський;
  • Київський;
  • Івано-Франківський;
  • Чернівецький;
  • Львівський.

Умови конкурсу на допомогу

Всі охочі отримати допомогу на започаткування бізнесу мають відповідати певним вимогам. Серед них:

  • реєстрація як внутрішньо переміщена особа в одній з п'яти вище зазначених областей;
  • наявність чинного статусу ФОП, що вимушено призупинив роботу;
  • готовність до відкриття ФОП найближчого місяця, якщо його нема.

У рамках грантової допомоги учасникам нададуть:

  • навчання від профільних фахівців упродовж трьох днів;
  • консультації фахівців та супровід ментора на шляху розробки та втілення бізнес-плану;
  • надання гранту на власну справу до 150 тис. грн.

Більше про допомогу

Нагадаємо, у серпні 2023 року держава продовжить виплачувати соціальну допомогу громадянам на дітей. Йдеться про аліменти, виплати самотнім матерям, "декретні" та на опіку за дітьми.

Також ми писали, що українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти передбачені для бізнесу у розмірі від 75 тис. до 150 тис. доларів.

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