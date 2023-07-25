Помощь до 150 тыс. грн — выплаты получат жители пяти регионов

Деньги в руках. Фото: google.com

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с детьми имеют право на получение 150 тыс. грн. Такие выплаты гарантируют тем, кто имеет регистрацию в пяти регионах.

Об этом сообщает пресс-центр организации "СОС Дитячі містечка".

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Как отмечают в организации, речь идет о предоставлении помощи тем переселенцам, которые хотят начать собственное дело. Проект распространяется на жителей и переселенцев таких регионов:

Полтавский;

Киевский;

Ивано-Франковский;

Черновицкий;

Львовский.

Условия конкурса на помощь

Все желающие получить пособие на начало бизнеса должны отвечать определенным требованиям. Среди них:

регистрация как внутренне перемещенное лицо в одной из пяти вышеуказанных областей;

наличие действующего статуса ФЛП, вынужденно приостановившего работу;

готовность к открытию ФЛП в ближайший месяц, если его нет.

В рамках грантовой помощи участникам предоставят:

обучение от профильных специалистов в течение трех дней;

консультации специалистов и сопровождение ментора на пути разработки и реализации бизнес-плана;

предоставление гранта на собственное дело до 150 тыс. грн.

Больше о помощи

Напомним, в августе 2023 года государство продолжит выплачивать социальную помощь гражданам на детей. Речь идет об алиментах, выплатах одиноким матерям, "декретных" и на опеку за детьми.

Также мы писали, что украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.