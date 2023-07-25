Помощь до 150 тыс. грн — выплаты получат жители пяти регионов

Жителям некоторых регионов выплатят по 150 тыс. грн: кому повезет
В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с детьми имеют право на получение 150 тыс. грн. Такие выплаты гарантируют тем, кто имеет регистрацию в пяти регионах.
Об этом сообщает пресс-центр организации "СОС Дитячі містечка".
Кто может получить 150 тыс. грн
Как отмечают в организации, речь идет о предоставлении помощи тем переселенцам, которые хотят начать собственное дело. Проект распространяется на жителей и переселенцев таких регионов:
- Полтавский;
- Киевский;
- Ивано-Франковский;
- Черновицкий;
- Львовский.
Условия конкурса на помощь
Все желающие получить пособие на начало бизнеса должны отвечать определенным требованиям. Среди них:
- регистрация как внутренне перемещенное лицо в одной из пяти вышеуказанных областей;
- наличие действующего статуса ФЛП, вынужденно приостановившего работу;
- готовность к открытию ФЛП в ближайший месяц, если его нет.
В рамках грантовой помощи участникам предоставят:
- обучение от профильных специалистов в течение трех дней;
- консультации специалистов и сопровождение ментора на пути разработки и реализации бизнес-плана;
- предоставление гранта на собственное дело до 150 тыс. грн.
Больше о помощи
Напомним, в августе 2023 года государство продолжит выплачивать социальную помощь гражданам на детей. Речь идет об алиментах, выплатах одиноким матерям, "декретных" и на опеку за детьми.
Также мы писали, что украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.