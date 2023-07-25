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Жителям некоторых регионов выплатят по 150 тыс. грн: кому повезет

25 июля 2023 06:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь до 150 тыс. грн — выплаты получат жители пяти регионов
Деньги в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с детьми имеют право на получение 150 тыс. грн. Такие выплаты гарантируют тем, кто имеет регистрацию в пяти регионах.

Об этом сообщает пресс-центр организации "СОС Дитячі містечка".

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Кто может получить 150 тыс. грн

Как отмечают в организации, речь идет о предоставлении помощи тем переселенцам, которые хотят начать собственное дело. Проект распространяется на жителей и переселенцев таких регионов:

  • Полтавский;
  • Киевский;
  • Ивано-Франковский;
  • Черновицкий;
  • Львовский.

Условия конкурса на помощь

Все желающие получить пособие на начало бизнеса должны отвечать определенным требованиям. Среди них:

  • регистрация как внутренне перемещенное лицо в одной из пяти вышеуказанных областей;
  • наличие действующего статуса ФЛП, вынужденно приостановившего работу;
  • готовность к открытию ФЛП в ближайший месяц, если его нет.

В рамках грантовой помощи участникам предоставят:

  • обучение от профильных специалистов в течение трех дней;
  • консультации специалистов и сопровождение ментора на пути разработки и реализации бизнес-плана;
  • предоставление гранта на собственное дело до 150 тыс. грн.

Больше о помощи

Напомним, в августе 2023 года государство продолжит выплачивать социальную помощь гражданам на детей. Речь идет об алиментах, выплатах одиноким матерям, "декретных" и на опеку за детьми.

Также мы писали, что украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.

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