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Українців, які проживають за кордоном, можуть позбавити виплат: кого торкнуться зміни

16 липня 2023 07:56
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Українців, які проживають за кордоном, можуть позбавити виплат: кого торкнуться зміни
Через що переселенців можуть позбавити виплат? Фото: УНІАН
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

З 1 серпня переселенців можуть позбавити виплат. Українці, які 45 днів без вагомих причин перебувають за кордоном, більше не матимуть статусу внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі телемарафону.

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У 2023 році внутрішньо переміщеним особам виплатили допомогу у сумі 57 млрд гривень. Це 6,2 млрд гривень кожного місяця. Так, дорослі працездатні особи отримують 2 тисячі гривень щомісячно, а діти та особи з інвалідністю - 3 тисячі гривень. Однак з 1 серпня кількість виплат планують скоротити. Переселенцям, які перебувають за кордоном без вагомих причин більше 45 днів, перестануть виплачувати допомогу.

"Якщо станом на 15 липня людина мінімум протягом 30 днів без серйозних підстав перебуває за кордоном і до моменту призначення допомоги на 1 серпня не повернулася в Україну, тобто вона понад 45 днів сукупно перебуває за кордоном, то тоді вона обрала не внутрішнє, а зовнішнє переміщення. А допомога спрямовується саме на тих, хто є внутрішньо переміщеними особами", — зазначила Марчак.

Вагомими причинами для тривалого перебування за кордоном вважають лікування, стажування, відрядження. До того ж у разі фіксації помилки у державних реєстрах чи повернення громадян в Україну виплати можна буде поновити. 

До того ж з 1 серпня виплати від держави більше не отримуватимуть особи, які повернулись на місце проживання, а також ті, хто постійно перебуває за кордоном.

Нагадаємо,  Кабінет Міністрів України (КМУ) ухвалив зміни щодо порядку одноразової грошової допомоги постраждалим від теракту на Каховській гідроелектростанції. 

 

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