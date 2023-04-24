Пенсії в Україні — частина громадян отримає додаткові виплати

Українські жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні пенсіонери після досягнення певного віку мають право на надбавку до виплат. Йдеться про щомісячну доплату у близько 450 гривень.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства соціальної політики України.

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Хто має право на надбавку у 450 грн

Відповідно до чинного українського законодавства, громадяни у разі досягнення 75 років мають отримувати додаткову суму у 456 гривень щомісяця.

Аналогічний механізм працює також для українців, які досягли 70 та 80 років, проте сума доплати дещо менша.

Так, надбавки у віці від 70 до 75 років становлять 300 гривень. Однак після досягнення 75-річного віку дані виплати не сумуються між собою, а зростають відповідно до вказаного показника.

Тому пенсіонери отримуватимуть спочатку надбавку в обсязі 300 гривень, а потім доплата підвищиться до 456 гривень.

Найбільша сума доплати передбачена для громадян, які досягнули 85 років. Надбавка становить 570 гривень.

Що чекає на літніх українців

Варто зауважити, що в Україні деякі громадяни можуть втрати право на пенсійні виплати. Це може статися після перевірки одержувачів соціальних виплат фахівцями Міністерства фінансів та Пенсійного фонду України (ПФУ). Йдеться про розробку проєкту наказу "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання". Зокрема, перевірятимуть правомірність надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання громадян.

Підстави для скасування виплати:

у разі помилки у прізвищі;

у разі отримання виплати за фальшивими документами;

якщо громадянин певний час жив за кордоном. "Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України", — йдеться у законі;

у разі, якщо людина не отримує виплати упродовж шести місяців;

якщо громадянин — переселенець і змінив місце проживання.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні громадяни, які отримують пенсії, можуть за допомогою гаджетів зробити запит на перерахунок виплат. Така можливість доступна через портал державних послуг "Дія".

Також ми писали, що в Україні влітку пенсіонери отримають більше. Перерахують виплати працюючим пенсіонерам, починаючи з 1 квітня, проте виплатять тільки з червня 2023 року. Також з 1 липня пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.

Додамо, що у Пенсійному фонді розповіли про деталі фінансування пенсій у квітні 2023 року. Українцям цього місяця спрямували на виплати 52,5 млрд гривень.