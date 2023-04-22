Пенсії в Україні — влітку пенсіонерам перерахують виплати

Українська жінка пенсійного віку. Фото: УНІАН

В Україні деякі пенсіонери отримають пенсію заднім числом. Перерахують виплати, починаючи з 1 квітня, проте виплатять тільки з червня 2023 року.

Про це нагадали у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Кому підвищать пенсії у червні

Як зазначають у Пенсійному фонді, квітневий перерахунок пенсій стосуватиметься тих пенсіонерів, які продовжують працювати та накопичили необхідну кількість стажу для перерахунку.

Отримати доплати зможуть пенсіонери, які мають не менше ніж 35 років стажу та виплату у розмірі не менше 7 тис. гривень. Такі пенсіонери отримають 1,2 тис. гривні доплати.

У цілому ж розмір виплат буде індивідуальним: чим вищою буде заробітна платня, тим вищою надбавка.

Тож, на початку літа пенсіонери зможуть отримати виплати одразу за три місяці — за червень, травень та квітень.

Причиною такої затримки перерахунку називають спеціальний механізм перерахунку. Необхідні дані про сплачені внески із заробітних плат у поточному році надходять до Пенсійного фонду із запізненням.

Підвищення виплат у липні

Окрім того, у липні 2023 року очікується чергове підвищення виплат для ще однієї категорії пенсіонерів. За даними Міністерства соціальної політики України, з 1 липня пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.

Хоч індексація для всіх становитиме 19,7%, однак сума підвищення у грошовому еквіваленті для кожного українця буде різна. Підвищення залежить від рівня початкової суми: чим вища пенсія, тим більше підвищення. Тож державні та науковці матимуть різну кінцеву суму після індексації.

Попередні підвищення пенсій

За підсумком березневої індексації у близько 10 млн пенсіонерів виплати були підвищені майже на 20%. У середньому сума підвищення становила близько 600 грн. Діапазон підвищення — 100-1,5 тис. грн. Тепер середній розмір пенсії в Україні перебуває на рівні 5,2 тис. грн.

Зокрема, пенсії військовим пенсіонерам та ліквідаторам чорнобильської аварії зросли на понад 1 тис. грн.

Також не скасували цьогоріч додаткові доплати пенсіонерам за віком, ініційовані президентом.

Більше про пенсії

Нагадаємо, днями уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за кордон на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Кошти можна буде отримати шляхом міжнародного переказу через АТ "Укрпошта" (за наявності технічної можливості здійснювати перекази коштів у країну перебування).

Також ми писали, що на виплати пенсій цього року витратять близько 700 мільярдів гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року.