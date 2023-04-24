Пенсії в Україні — як перевірити перерахунок у Дії

Портал держпослуг "Дія". Фото: okhtyrkamr.gov.ua

В Україні громадяни, які отримують пенсії, можуть за допомогою гаджетів зробити запит на перерахунок виплат. Така можливість доступна через портал державних послуг "Дія".

Про це повідомив пресцетр Міністерства цифрової трансформації України.

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Як отримати перерахунок пенсії у "Дії"

Як зазначають у Мінцифри, подавати заявки на перерахунок пенсії можна тільки на порталі. У мобільному застосунку "Дія" такої послуги поки що немає.

Щоб подати заявку на перерахунок вплати, потрібно зробити кілька кроків за посиланням. А саме:

пройти реєстрацію чи авторизуватися у кабінеті громадянина на порталі "Дія". Це можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або Дія.Підпис;

обрати послугу, заповнити необхідну інформацію, додавши відскановані документи;

підписати заяву за допомогою електронного підпису.

У разі появи рішення про перерахування пенсії від держави — на електронну пошту надійде відповідне повідомлення.

Після цього його можна завантажити та роздрукувати. Це доступно у розділі "Отримані документи", додали у Мінцифри.

Більше про пенсії

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про деталі фінансування пенсій у квітні 2023 року. Українцям цього місяця спрямували на виплати 52,5 млрд гривень.

Також ми писали, що в Україні влітку пенсіонери отримають більше. Перерахують виплати працюючим пенсіонерам, починаючи з 1 квітня, проте виплатять тільки з червня 2023 року. Також з 1 липня пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.

Днями уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за кордон на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Кошти можна буде отримати шляхом міжнародного переказу через АТ "Укрпошта" (за наявності технічної можливості здійснювати перекази коштів у країну перебування).