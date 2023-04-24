Пенсии в Украине — часть граждан получит дополнительные выплаты

Украинские пожилые женщины. Фото: Новини.LIVE

В Украине пенсионеры по достижении определенного возраста имеют право на прибавку к выплатам. Речь идет о ежемесячной доплате в около 450 гривен.

Об этом говорится в материалах Министерства социальной политики Украины.

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Кто имеет право на прибавку в 450 грн

Согласно действующему украинскому законодательству, граждане в случае достижения 75 лет должны получать дополнительную сумму в 456 гривен ежемесячно.

Аналогичный механизм работает также для украинцев, достигших 70 и 80 лет, однако сумма доплаты несколько меньше.

Так, прибавки в возрасте от 70 до 75 лет составляют 300 гривен. Однако по достижении 75-летнего возраста данные выплаты не суммируются между собой, а растут в соответствии с указанным показателем.

Поэтому пенсионеры будут сначала получать надбавку в объеме 300 гривен, а затем доплата повысится до 456 гривен.

Наибольшая сумма доплаты предусмотрена для граждан, достигших 85 лет. Прибавка составляет 570 гривен.

Что ждет пожилых украинцев

Следует отметить, что в Украине некоторые граждане могут утратить право на пенсионные выплаты. Это может произойти после проверки получателей социальных выплат специалистами Министерства финансов и Пенсионного фонда (ПФУ). Речь идет о разработке проекта приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания". В частности, проверят правомерность предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания граждан.

Основания для отмены выплаты:

в случае ошибки в фамилии;

в случае получения выплаты по фальшивым документам;

если гражданин некоторое время жил за границей. "Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", — говорится в законе;

в случае, если человек не получает выплаты в течение шести месяцев;

если гражданин — переселенец и сменил место жительства.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине граждане, получающие пенсии, могут с помощью гаджетов сделать запрос на перерасчет выплат. Такая возможность доступна через портал государственных услуг "Дія".

Также мы писали, что в Украине летом пенсионеры получат больше. Пересчитают выплаты работающим пенсионерам, начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года. Также с 1 июля пенсии проиндексируют для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.

Добавим, в Пенсионном фонде рассказали о деталях финансирования пенсий в апреле 2023 года. Украинцам в этом месяце направили на выплаты 52,5 млрд гривен.