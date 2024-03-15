Оплата послуг ЖКГ — умови, за яких можна ігнорувати рахунки

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни можуть не сплачувати за житлово-комунальні послуги під час війни. Таке право передбачене виключно за особливих обставин.

Такі нюанси пояснив Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.

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Ситуація з оплатою ЖКП під час війни

За словами юристів, свідоме та відповідальне ставлення до розрахунків перед державою за надані послуги допоможе уникнути у майбутньому непомірної заборгованості та судових процесів. Проте під час дії воєнного стану деякі громадяни за певних умов можуть не сплачувати комунальні рахунки.

Зокрема, не платити за комуналку можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), проте навіть таким знедоленим людям необхідно все правильно документально оформити. На певних територіях забороняється стягнення плати за комунальні послуги.

Відповідно до постанови уряду від 5.03.2022 року №206 "Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану", забороняється стягнення боргу за такі послуги, що утворився після 24 лютого 2022 року у період бойових дій чи тимчасової окупації територій, де розташоване житло. Список таких територій щомісяця оновлює Мінреінтеграції.

Хто може не платити за ЖКП

Як зазначають юристи, споживачі можуть бути звільнені від оплати за комунальні послуги за двох умов:

якщо комунальними послугами не користуються:

споживачам можна не оплачувати вартість послуг ЖКГ у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за час відсутності в житловому приміщенні понад 30 календарних днів. Потрібне документальне підтвердження, відповідно до умов договорів про надання комунпослуг.

пошкоджена комунальна інфраструктура:

ті громадяни, в яких внаслідок війни було пошкоджено розподільну інфраструктуру, якщо це унеможливило виконання зобов’язання у частині забезпечення нормального доступу до газорозподільної системи;

а також ті, в кого через воєнні дії було пошкоджено об’єкт газоспоживання або внутрішньобудинкова система газопостачання.

Що потрібно зробити

При цьому громадяни мають звернутися до постачальників із заявами та документами, де підтверджується факт непроживання у житлі на вказаній території. Це перш за все:

довідка внутрішнього переселенця;

документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі;

документи з роботи;

довідка про лікування;

документи про навчання;

документи про проходження військової служби.

Заяву та документи можна надсилати як звичайним листом, так і дистанційно. Під час пересилання онлайн має стояти електронний підпис.

Адреси можна знайти:

на сайтах постачальників послуг;

на сайтах органів місцевого самоврядування, що стосується житлово-комунальних підприємств;

на сайті Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні до кінця весни можуть ухвалити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. У середньому ціна може підскочити на 12%.

Також в Україні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.