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Часть украинцев имеет право не платить за услуги ЖКХ — есть только два условия

15 марта 2024 23:30
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Оплата услуг ЖКХ — условия, при которых можно игнорировать счета
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские граждане могут не оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время войны. Такое право предусмотрено исключительно при особых обстоятельствах.

Такие нюансы объяснил Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи.

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Ситуация с оплатой ЖКУ во время войны

По словам юристов, сознательное и ответственное отношение к расчетам перед государством за предоставленные услуги поможет избежать в будущем непомерной задолженности и судебных процессов. Однако во время действия военного положения некоторые граждане при определенных условиях могут не платить коммунальные счета.

В частности, не платить за коммуналку могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), однако даже таким обездоленным людям необходимо все правильно документально оформить. На определенных территориях запрещается взимать плату за коммунальные услуги

Согласно постановлению правительства от 5.03.2022 года №206 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения", запрещается взыскание долга за услуги, образовавшиеся после 24 февраля 2022 года в период боевых действий или временной оккупации территорий, где расположено жилье. Список таких территорий ежемесячно обновляет Минреинтеграции.

Кто может не платить за ЖКУ

Как отмечают юристы, потребители могут быть освобождены от оплаты коммунальных услуг при двух условиях:

  • если коммунальными услугами не пользуются:

потребителям можно не оплачивать стоимость услуг ЖКХ в случае их неиспользования (при отсутствии приборов учета) за время отсутствия в жилом помещении более 30 календарных дней. Требуется документальное подтверждение в соответствии с условиями договоров о предоставлении коммунуслуг.

  • поврежденная коммунальная инфраструктура:

те граждане, у которых в результате войны была повреждена распределительная инфраструктура, если это сделало невозможным выполнение обязательства в части обеспечения нормального доступа к газораспределительной системе;

а также те, у кого из-за военных действий был поврежден объект газопотребления или внутридомовая система газоснабжения.

Что нужно сделать

При этом граждане должны обратиться к поставщикам с заявлениями и документами, подтверждающими факт непроживания в жилье на указанной территории. Это прежде всего:

  • справка внутреннего переселенца;
  • документ о временном убежище в иностранном государстве;
  • документы из работы;
  • справка о лечении;
  • документы об обучении;
  • документы о прохождении военной службы.

Заявление и документы можно посылать как обычным письмом, так и дистанционно. При пересылке онлайн должна стоять электронная подпись.

Адреса можно найти:

  • на сайтах поставщиков услуг;
  • на сайтах органов местного самоуправления, что касается жилищно-коммунальных предприятий;
  • на сайте Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине до конца весны могут принять повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод. В среднем цена может подскочить на 12%.

Также в Украине льготные тарифы на газ для поставщиков тепла предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

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