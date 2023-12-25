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Чехія платитиме українським біженцям за повернення додому — підписано закон

25 грудня 2023 01:45
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Чехія платитиме українським біженцям за повернення додому - що передбачає закон
Українка тримає у руках закордонний паспорт. Фото: Anadolu Agency
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Чехія платитиме українським біженцям за повернення на Батьківщину. Відповідний закон підписав президент Чехії Петр Павел.

Про це йдеться на сайті президента Чехії.

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Йдеться про спеціальну держпрограму фінансової підтримки українських біженців, які бажають повернутися назад до України. А саме, про продовження тимчасового захисту для громадян України в Чехії до березня 2025 року відповідно до рішення Ради Євросоюзу.

Крім того, закон передбачає одночасне надання фінансової підтримки біженцям зі статусом тимчасового захисту під час їхнього повернення в Україну.

Хто і скільки може отримати допомоги

Розмір підтримки наразі невідомий. Його має встановити чеський уряд.

Відомо, що біженці зможуть звернутися по таку допомогу лише раз не пізніше ніж за три місяці до закінчення права на перебування в Чехії, тобто до кінця 2024 року.

В разі отримання довгострокової візи в Чехії, біженці повинні спочатку повернути половину суми.

Нагадаємо, Фінляндія планує надавати фінансову компенсацію біженцям з України, які добровільно вирішать повернутися до своєї країни. Уряд країни розробив відповідний пакет фінансової допомоги, й очікується, що це рішення набуде чинності з 1 січня 2024 року. Розмір субсидії на добровільне повернення становитиме 5 300 євро.

Також ми писали, що українці продовжують виїжджати за кордон через російську агресію. Одна з країн, яка прийняла біженців — Данія. Утім, там хочуть, щоб наші громадяни повернулися додому лише тоді, коли у країні "настане мир". 

А ще ми повідомляли, що левова частка українців, яким довелося покидати свої домівки й тікати від російської агресії, виїхали до Польщі. Однак відсоток біженців, які вирішили не повертатись додому й лишитись жити в цій країні, значно скоротився. 

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