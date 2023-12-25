Чехия будет платить украинским беженцам за возвращение домой - что предусматривает закон

Украинка держит в руках загранпаспорт. Фото: Anadolu Agency

Чехия будет платить украинским беженцам за возвращение на Родину. Соответствующий закон подписал президент Чехии Петр Павел.

Об этом идет речь на сайте президента Чехии.

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Что предлагают украинцам в Чехии

Речь идет о специальной госпрограмме финансовой поддержки украинских беженцев, желающих вернуться в Украину. А именно — о продолжении временной защиты для граждан Украины в Чехии до марта 2025 года в соответствии с решением Совета Евросоюза.

Кроме того, закон предусматривает одновременное предоставление финансовой поддержки беженцам со статусом временной защиты при их возвращении в Украину.

Кто и сколько может получить помощи

Размер поддержки пока неизвестен. Его должно установить чешское правительство.

Известно, что беженцы смогут обратиться за помощью только раз не позднее чем за три месяца до окончания права на пребывание в Чехии, то есть до конца 2024 года.

В случае получения долгосрочной визы в Чехии беженцы должны сначала вернуть половину суммы.

Напомним, Финляндия планирует предоставлять финансовую компенсацию беженцам из Украины, решившим добровольно вернуться в свою страну. Правительство страны разработало соответствующий пакет финансовой помощи, и ожидается, что это решение вступит в силу с 1 января 2024 года. Размер субсидии на добровольный возврат составит 5300 евро.

Также мы писали, что украинцы продолжают уезжать за границу из-за российской агрессии. Одна из стран, принявшая беженцев — Дания. Впрочем, там хотят, чтобы наши граждане вернулись домой только тогда, когда в стране "настанет мир".

А еще мы сообщали, что львиная доля украинцев, которым пришлось покидать свои дома и убегать от российской агрессии, уехали в Польшу. Однако процент беженцев, решивших не возвращаться домой и остаться в этой стране, значительно сократился.