Чехія влітку змінює правила надання допомоги українцям

Люди у столиці Чехії. Фото: Pixabay

Чехія 1 липня 2023 року змінить правила надання допомоги українським біженцям. Набудуть чинності нові умови, прописані у законі Lex Ukrajina V.

Про це повідомляє Proukrainu.blesk.cz.

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Йдеться про зміну розміру виплат та самих правил проживання. Власникам житла надаватимуть гроші за розміщення українців. За проживання у готелях біженцям самостійно доведеться платити за оренду місць проживання, держава виділятиме фіксовані суми на житло, а не реальну ціну оренди:

на одну людини — 2,4 тис. крон (3,98 тис. грн);

на двох людей — 4,8 тис. крон;

на трьох осіб — 7,2 тис. крон;

на чотирьох осіб — 9,6 тис. крон;

на п'ятьох і більше людей — 12 тис. крон.

Такі розміри стосуються оплати проживання у готелях після п'ятимісячного безкоштовного розміщення та компенсації власникам, котрі проживають під спільним дахом із українськими біженцями. При цьому для оренди квартир, які внесені до реєстру Міністерства праці, фіксовані суми будуть на 20% більші (від до 15 тис. крон).

Грошові виплати на проживання та житло розглядатимуться як комплексна соціальна допомога, окремо їх вже не надаватимуть.

З 1 липня розмір виплат на проживання розраховуватимуть, виходячи з розміру прожиткового мінімуму — 4,86 тис. крон (8 тис. грн) замість 5 тис. крон, 3,49 тис. крон для неповнолітніх дітей. Після п'яти місяців сума становитиме 3,13 тис. крон.

Варто знати, що під час розрахунку суми допомоги почнуть перевіряти банківські рахунки в Чехії громадян, а також доходи українців як в цій країні, так за кордоном.

Розрахункова формула така: до встановленої суми на оренду житла потрібно додати суму фіндопомоги і відняти дохід. На одну особу: 3,13 тис. крон (мінімум на існування) плюс 2,4 тис. (встановлена сума на оренду житла) мінус дохід = 5,53 тис. крон або 9,18 тис. грн.

Проїзд у Чехії

У містах Чехії у липні закінчиться термін дії пільгового тарифу на проїзд у громадському транспорті.

Як розповіли у Міністерстві фінансів цієї країни, зараз, коли близько 100 тисяч українців працевлаштувались і почали заробляти, необхідність у підтримці нівелювалась. Тепер навіть частина заробітку поповнює чеську економіку за рахунок податків та зборів.

Нагадаємо, в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.