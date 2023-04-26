Біженці у Румунії — де працюють та які зарплати отримують

Українки на кондитерській фабриці. Фото: Reuters

У Румунії з понад 3,5 млн українців, які прибули після 24 лютого минулого року, тимчасово оселилися близько 100 тис. осіб. На початок квітня роботу у цій країні знайшли 6 тисяч громадян, свідчать офіційні дані.

Про те, де працюють українці та які зарплати отримують, повідомляє Міграційна платформа EWL.

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Яку заплату пропонують українцям

Зазначається, що у Румунії найчастіше громадянам України пропонують просту фізичну роботу. За це щомісяця у середньому платять 600-700 євро.

Зокрема, якщо йдеться про фізичну роботу, то на ринку праці переважають вакансії, де не потрібен особливий досвід та знання румунської мови. Частіше за все українці влаштовуються на роботу на автомобільні концерни з виробництва комплектуючих для європейських автогігантів, а також підприємства харчової промисловості. Там у середньому можна розраховувати на 600-670 євро за місяць.

Справедливо, що більше пропонують тим, хто володіє певними професійними навичками. Зокрема, йдеться про працівників швейного виробництва, кондитерів чи кухарів. Так, на роботу на швейне виробництво можуть потрапити жінки 50-55 років і старше. Розмір зарплати швеї — 800-900 євро на місяць.

Як зауважили у Департаменті міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL, на такі вакансії розглядають жінок, які мали досвід шиття вдома.

Заробітна платня механіків, електриків, зварювальників у Румунії становить до 1 тис. євро. Для того, щоб підтвердити кваліфікацію, достатньо мати при собі українські документи.

Зміна підходів до працевлаштування

У Румунії роботодавці зацікавили біженців з України роботою завдяки зміні підходів до працевлаштування. Зокрема, у зимовий період деякі місцеві підприємства працевлаштовували жінок з України, забезпечуючи безкоштовним помешканням їх та їхніх дітей. Цей час припав на складний період в Україні, коли вимикали світло через масові ракетні удари.

В країні діє програма підтримки жінок з дітьми. Так, поки жінка працює — її дитиною займаються опікуни. Передбачені купони на безкоштовне харчування. Тому навіть за умови отримання меншої зарплати у 450-550 євро — жінки мають можливість заробити, економлячи на базових витратах. Тоді як в інших країнах Європи українцям доводиться орендувати житло за власний кошт та купувати продукти.

Зараз деякі роботодавці продовжують видавати картки на продукти, якими українські біженці можуть розраховуватися у магазинах або надають безкоштовне харчування.

Раніше ми писали про зміну правил підтримки українських біженців у Румунії. Виплати коштів здійснюватимуть безпосередньо українцям, а не власникам житла за їх розміщення.

Нагадаємо, на українців за кордоном чекають штрафи через доступ податківців до рахунків. В Україні запрацюють європейські стандарти податкової звітності, покликані суттєво посилити прозорість платників податків перед державою.