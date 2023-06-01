Чехия летом меняет правила оказания помощи украинцам

Люди в столице Чехии. Фото: Pixabay

Чехия 1 июля 2023 года изменит правила оказания помощи украинским беженцам. Вступят в силу новые условия, прописанные в законе Lex Ukrajina V.

Об этом сообщает Proukrainu.blesk.cz.

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Что изменится в оказании помощи украинцам

Речь идет об изменении размера выплат и самих правил проживания. Владельцам жилья будут предоставлять деньги за размещение украинцев. За проживание в гостиницах беженцам самостоятельно придется платить за аренду мест проживания, государство будет выделять фиксированные суммы на жилье, а не реальную цену аренды:

на одного человека — 2,4 тыс. крон (3,98 тыс. грн);

на двух человек — 4,8 тыс. крон;

на трех человек — 7,2 тыс. крон;

на четырех человек — 9,6 тыс. крон;

на пятерых и более человек — 12 тыс. крон.

Такие размеры касаются оплаты проживания в гостиницах после пятимесячного бесплатного размещения и компенсации владельцам, проживающим под крышей с украинскими беженцами. При этом для аренды квартир, внесенных в реестр Министерства труда, фиксированные суммы будут на 20% больше (от 3 тыс. крон до 15 тыс. крон).

Денежные выплаты на проживание и жилье будут рассматриваться как комплексная социальная помощь, отдельно их уже не будут предоставлять.

С 1 июля размер выплат на проживание будут рассчитывать, исходя из размера прожиточного минимума — 4,86 тыс. крон (8 тыс. грн) вместо 5 тыс. крон, 3,49 тыс. крон для несовершеннолетних детей. После пяти месяцев сумма составит 3,13 тыс. крон.

Следует знать, что при расчете суммы помощи начнут проверять банковские счета в Чехии граждан, а также доходы украинцев как в этой стране, так и за рубежом.

Расчетная формула такова: к установленной сумме на аренду жилья нужно добавить сумму финпомощи и вычесть доход. На одного человека: 3,13 тыс. крон (минимум на существование) плюс 2,4 тыс. (установленная сумма на аренду жилья) минус доход = 5,53 тыс. крон или 9,18 тыс. грн.

Проезд в Чехии

В городах Чехии в июле истечет срок действия льготного тарифа на проезд в общественном транспорте.

Как рассказали в Министерстве финансов этой страны, сейчас, когда около 100 тысяч украинцев трудоустроились и начали зарабатывать, необходимость в поддержке нивелировалась. Теперь даже часть заработка пополняет чешскую экономику за счет налогов и сборов.

Напомним, в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.