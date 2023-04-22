Чехія впоралася без імпорту російського газу у першому кварталі 2023 року

Імпорт російського газу. Фото: росЗМІ

Чехія за перший квартал цього року не імпортувала газ із Росії та замінила його поставками з Норвегії та зрідженим природним газом із Нідерландів та Бельгії.

Про це повідомляє ČTK.

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Імпорт російського газу

Частка російського газу у внутрішньому споживанні Чехії становила близько 97%, тому це був значний успіх для країни. Міністр промисловості та торгівлі Юзеф Сікель зазначив, що це вперше за новітню історію Чехії, коли вони повністю обходяться без російських поставок газу, і що він не знає про іншу країну, яка могла б позбавитися 100% залежності від російського газу. Однак Сікель наголосив, що ситуація ще не є повністю забезпеченою, оскільки Європа має менше часу, ніж раніше, щоб підготуватися до зими без російських постачань.

У чеських газосховищах зберігається 1,66 млрд кубометрів газу, що еквівалентно приблизно 48% їхньої загальної потужності. За даними міністерства, це найвищий показник станом на 20 квітня щонайменше вісім років. Проте запаси скоротилися на 1,28 млрд кубометрів газу за перший квартал. Середній показник за останні вісім років становив 1,45 млрд кубометрів.

Нагадаємо, що Італія успішно знайшла альтернативні джерела газу з початку повномасштабної війни Росії проти України, і тепер отримує лише трохи понад 10% своїх потреб у газі з Росії, порівняно з 40% раніше.