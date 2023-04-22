Чехия справилась без импорта российского газа в первом квартале 2023 года

Импорт российского газа. Фото: росСМИ

Чехия за первый квартал этого года не импортировала газ из России и заменила его поставками из Норвегии и сжиженным природным газом из Нидерландов и Бельгии.

Об этом сообщает ČTK.

Читайте также:

Импорт российского газа

Доля российского газа во внутреннем потреблении Чехии обычно составляла около 97%, поэтому это был значительный успех для страны. Министр промышленности и торговли Юзеф Сикель отметил, что это первый раз за новейшую историю Чехии, когда они полностью обходятся без российских поставок газа, и что он не знает о другой стране, которая могла бы избавиться от 100% зависимости от российского газа. Однако Сикель подчеркнул, что ситуация еще не является полностью обеспеченной, поскольку Европа имеет меньше времени, чем раньше, чтобы подготовиться к зиме без российских поставок.

В чешских газохранилищах хранится 1,66 млрд кубометров газа, что эквивалентно примерно 48% их общей мощности. По данным министерства, это самый высокий показатель по состоянию на 20 апреля по меньшей мере восемь лет. Однако запасы сократились на 1,28 млрд кубометров газа за первый квартал. Средний показатель за последние восемь лет составлял 1,45 млрд кубометров.

Напомним, что Италия успешно нашла альтернативные источники газа с начала полномасштабной войны России против Украины, и теперь получает всего лишь немного более 10% своих потребностей в газе из России, в сравнении с 40% ранее.