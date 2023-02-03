Как санкции повлияют на российскую экономику в 2023 году

Война россии против Украины будет дорого стоить стране-агрессору

В результате международных санкций, введенных в отношении россии из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0%.

Такие прогнозы обнародовал аналитический центр при Киевской школе экономики — KSE Institute, проанализировав эффективность антироссийских санкций по состоянию на февраль 2023 года.

В 2022 году российская экономика превзошла ожидания — сокращение ВВП, вероятно, не превысит 3%.

"Однако резкое снижение экспорта нефти и газа, а также производства сильно повлияют на экономику в 2023 году. Ожидается, что в текущем году реальный ВВП сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0%", — говорится в исследовании KSE Institute.

Российский экспорт больше не компенсирует слабый внутренний спрос

"2023-2024 годы будут отличаться от прошлого года тем, что экспорт больше не будет компенсировать более слабый внутренний спрос. К 2024 году российская экономика будет примерно на 11% меньше, чем в 2021 году, и на 16% меньше, чем в сценарии без войны", — прогнозируют в KSE Institute.

Важно, что за кризисом, вызванным войной/санкциями, не произойдет восстановление, а скорее длительный период стагнации.

В некоторых секторах эффект от санкций особенно заметен

Влияние санкций на различные секторы российской экономики существенно отличается, однако наибольшее давление испытывает производство автомобилей и фармацевтика.

Однако, например, отсутствие санкций в отношении металлургической промышленности россии ослабляет общее влияние международных санкций.

Ранее эксперты спрогнозировали потери экономики россии из-за введения эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля. Так, с эмбарго на нефтепродукты около 40% российского экспорта нефти и газа окажется под санкциями.

В 2022 году экспорт сырой нефти из россии в страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) упал почти на 50% по сравнению со средним показателем 2021 года до 3,7 млн тонн в ноябре.

Цены, уже замедлявшиеся во второй половине 2022 года, в 2023 году упадут еще — на 31,4% (нефть) и на 40,2% (газ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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О том, как международные санкции разрушают экономику россии, читайте в материале Новини.LIVE