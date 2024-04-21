Що буде з курсом до кінця квітня — прогноз банкіра

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До кінця квітня ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною. Очікується, що коливання курсу долара не перевищать 1,5-2,0%.

Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.

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Банкір зазначив, що режим "керованої гнучкості" відзначатиметься майже щоденними валютними змінами у різних напрямках, але вони не вийдуть за межі стандартних ринкових правил. Головна мета полягає у тому, щоб уникнути різких скачків або стрибків курсів. Національний банк залишатиметься активним у безготівковому сегменті ринку, втручаючись обсягами та частотою валютних операцій, щоб керувати курсом в безпечних рамках.

Лєсовий підкреслив, що важливою залишається роль міжбанкового ринку в формуванні умов для готівкового сегменту, оскільки фінансові установи будуть орієнтуватися на показники безготівкового ринку під час визначення курсу.

Незважаючи на те, що різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку залишиться (у середньому до 0,5-0,7 грн), коридори для змін курсів будуть майже однаковими.

"Важливим у вказаний період також може стати поступова активізація готівкового ринку напередодні Великодня. Так з 26 квітня аж до 10 травня повільно зростатиме кількість валютних операцій, і порівняно з початком квітня, цей показник може збільшитися в середньому на 10-15%", — прогнозує банкір.

У передсвятковий період громадяни частіше продають валюту, що відразу впливає на курсову політику: курси купівлі поступово знижуються. Цього року очікується, що курс купівлі (приблизно з 26 квітня по 10 травня) може знизитися до 2% від базового курсу (на момент початку періоду підвищеного попиту), що в грошовому еквіваленті складе приблизно 0,5-0,8 грн.

Яким буде курс

Щодо основних показників ринку, то, як прогнозує Лєсовий, вони будуть такими:

Очікувані коридори валютних змін: валютні коридори: на міжбанку 39-40 грн/долар та 42-43,5 грн/євро, на готівковому ринку 39-40 грн/долар та 41-43,5 грн/євро.

Середні тижневі коливання курсів не перевищать 1,5-2% від понеділкового курсу.

"Таким чином, наприкінці квітня загальна ситуація на валютному ринку збережеться в наявних трендах: часті, але незначні валютні зміни не вплинуть на загальні показники ринку. Водночас на готівковому ринку можна очікувати певне пожвавлення через наближення Великодня. Однак будь-які зміни, що супроводжуватимуть наближення свята, слід вважати ситуативними, тимчасовими. Тобто такими, що не здатні зруйнувати доволі міцну систему валютних змін", — констатував Лєсовий.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують подорожчання долара на українському валютному ринку. Очікується незначна девальвація гривні до кінця 2024 року, надалі курс долара продовжить тенденцію повільного зростання.

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