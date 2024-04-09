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Яким банкам українці довіряють гроші — рейтинг

9 квітня 2024 12:18
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нацбанк назвав банки, яким довіряють гроші українці
Гроші у банківській касі. Фото: УНІАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українці зберігають у банках Фонду гарантування вкладів фізосіб 1,208 трлн гривень заощаджень. Відомо, яким фінустановам довіряють найбільше громадян.

Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).

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Скільки грошей українці тримають у банках

За цією інформацією, на 1 березня 2024 року українські громадяни розмістили 67,9 мільйона депозитів у 63 банках.

При цьому більшість із них у національній валюті — 57,9 мільйона на 780 млрд гривень.

Частка у 35,4% вкладів припадає на іноземну валюту. Таких депозитів відкрито 10 мільйонів на суму 427 млрд гривень.

Рейтинг банків, яким українці довірили гроші

У Національному банку повідомили, що відсоткові ставки за вкладами відрізняються. Банки пропонували за гривневими депозитами близько 11,4% річних, а за валютними — тільки 1%.

Лідирує за максимальною кількістю депозитів державний "ПриватБанк". Понад 24 мільйони громадян довірили йому 452,6 млрд гривень.

На другому місці ще один держбанк "Ощадбанк". 12,9 мільйона українців довірили банку 189,1 млрд гривень.

На третьому рядку — приватна фінустанова "Універсал Банк". Там тримають гроші 8,2 мільйона громадян на 84,1 млрд гривень.

Також користуються довірою фінустанови іноземних банківських груп:

  • у Райффайзен Банку 3 млн українців розмістили депозити на 67,8 млрд грн;
  • в Укрсиббанку — 2,2 млн осіб тримають вклади на 55,8 млрд грн.

 

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Джерело: дані НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк продовжив співпрацю з Міністерством фінансів США з метою захисту банківського та фінансового сектору від кіберзагроз. Йдеться про підписання меморандуму про взаємодію та співробітництво у сфері кібербезпеки.

Також ми писали, що за даними НБУ, в Україні різко зросла кількість незаконних дій із платіжними картками з подальшими збитками. У 2023 році показник збільшився на чверть та становив 272 тис. операцій.

НБУ
гроші
банки
депозити
банківські рахунки

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