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Будет ли доллар по 40 грн до конца апреля — прогноз банкира

21 апреля 2024 10:42
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Что будет с курсом до конца апреля — прогноз банкира
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

До конца апреля ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Ожидается, что колебания курса доллара не превысят 1,5-2,0%.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.

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Банкир отметил, что режим "управляемой гибкости" будет отмечаться почти ежедневными валютными изменениями по разным направлениям, но они не выйдут за пределы стандартных рыночных правил. Главная цель состоит в том, чтобы избежать резких скачков или скачков курсов. Национальный банк будет оставаться активным в безналичном сегменте рынка, вмешиваясь в объемы и частоту валютных операций, чтобы управлять курсом в безопасных рамках.

Лесной подчеркнул, что важной остается роль межбанковского рынка в формировании условий для наличного сегмента, поскольку финансовые учреждения будут ориентироваться на безналичные показатели при определении курса.

Несмотря на то что разница между курсами межбанка и наличного рынка останется (в среднем до 0,5-0,7 грн), коридоры для изменений курсов будут почти одинаковыми.

"Важным в указанный период также может стать постепенная активизация наличного рынка в преддверии Пасхи. Так с 26 апреля вплоть до 10 мая будет медленно расти количество валютных операций, и по сравнению с началом апреля этот показатель может увеличиться в среднем на 10-15%", — прогнозирует банкир.

В предпраздничный период граждане чаще продают валюту, сразу влияющую на курсовую политику: курсы покупки постепенно снижаются. В этом году ожидается, что курс покупки (около 26 апреля по 10 мая) может снизиться до 2% от базового курса (на момент начала периода повышенного спроса), что в денежном эквиваленте составит примерно 0,5-0,8 грн.

Каким будет курс

Что касается основных показателей рынка, то, как прогнозирует Лесной, они будут следующими:

  • Ожидаемые коридоры валютных изменений: валютные коридоры: на межбанке 39-40 грн/доллар и 42-43,5 грн/евро, на наличном рынке 39-40 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро.
  • Средние недельные колебания курсов не превысят 1,5-2% от понедельников.

"Таким образом, в конце апреля общая ситуация на валютном рынке сохранится в существующих трендах: частые, но незначительные валютные изменения не повлияют на общие показатели рынка. праздники, следует считать ситуативными, временными", — константировал Лесовой.

Что еще стоит знать

Напомним, в Международном валютном фонде (МВФ) прогнозируют удорожание доллара на украинском валютном рынке. Ожидается незначительная девальвация гривни до конца 2024 года, в дальнейшем курс доллара продолжит тенденцию к медленному росту.

Мы также писали, что украинцы хранят в банках Фонда гарантирования вкладов физлиц 1,208 трлн гривен сбережений. Известно, каким финучреждениям доверяют больше всего граждан.

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