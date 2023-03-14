Кредитна сфера — кожен третій позичальник має непогашений борг

Кредитна сфера в Україні на межі колапсу: причетний кожен третій українець
Українці не поспішають розраховуються за банківськими кредитами — практично кожна третя позика в країні вчасно не погашається. Банки змушені вдаватися до радикальних заходів.
Про це свідчить аналіз сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Оpendatabot.
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Яка зараз ситуація у кредитній сфері
За цими даними, минулого року частка протермінованих на 90 днів кредитів (NPL) у банківській сфері підвищилася з 34% до 39%. За цей час українські фінустанови були сторонами 56,67 тисячі судових справ.
Хоч така кількість на 37% менша, ніж до повномасштабного вторгнення росії, банки надалі вдаються до радикальних методів боротьби із боржниками за кредитами.
Так, банки для вирішення проблеми з непрацюючими кредитами можуть не тільки позиватися до боржника, а також продавати заборгованість зовнішнім колекторам. Проте в останньому випадку вони у середньому одержують тільки 10% від суми боргу. Тоді як через суд мають шанси одержати всю заборговану суму.
Які банки задіяні у судових процесах
2022 року банки із ТОП-10 тих, хто найчастіше бере участь у судових процесах, серйозно зменшили свою активність. Так, Приватбанк та Ощадбанк зменшили удвічі подачу позовів у порівнянні з 2021-м. Найбільше знизилася кількість позовів, утричі, — в А-Банку.
За даними Національного банку, упродовж минулого року сума проблемних позик зросла на 87 млрд гривень, до 432 млрд гривень. З початком повномасштабної війни з росією змінилася стала тенденція поступового скорочення частки NPL, яка спостерігалася з 2018 року.
Реструктуризація деяких кредитів
В Україні для переселенців та громадян, котрі проживають на територіях, що найбільше постраждали від бойових дій, хочуть запровадити спрощені умови погашення кредитів. Пропонують обов’язкову реструктуризацію.
Як пояснили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, йдеться про кредити, які брали для:
- лікування;
- ремонту житла;
- купівлі побутової техніки;
- відпочинку;
- навчання.
Дія законопроєктів не поширюватиметься на кредити:
- які вже були реструктуризовані чи погашені;
- були взяті на купівлю житла/авто;
- які мають низьку річну відсоткову ставку.
Хто саме зможе скористатися
У Мінреінтеграції пояснюють, що послугою зможуть скористатися такі категорії українців:
- переселенці, що стоять на державному обліку як внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- особи, які продовжують проживати на території, де велися чи ведуться бойові дії;
- громадяни, які залишили регіон, де велися чи досі ведуться бойові дії;
- хто не має протермінованого боргу станом на 24 лютого 2022 року.
Реструктуризація кредитів обов'язкова на період воєнного стану та протягом 30 днів після.
Нагадаємо, ставки за гривневими кредитами для підприємств у лютому зросли до 20,5% річних порівняно із січнем, коли вони становили 19,5%. Ставки за валютними кредитами також зросли до 5,5%, тоді як у січні вони були на рівні 5,9%.
Також ми писали, що Нацбанк оголосив про включення "Креді Агріколь Банку" до переліку системно важливих банків. Таке рішення ухвалили, провівши щорічний перегляд.