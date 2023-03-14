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Кредитна сфера в Україні на межі колапсу: причетний кожен третій українець

14 березня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Кредитна сфера — кожен третій позичальник має непогашений борг
Банки змушені вдаватися до радикальних заходів боротьби з боржниками
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці не поспішають розраховуються за банківськими кредитами — практично кожна третя позика в країні вчасно не погашається. Банки змушені вдаватися до радикальних заходів.

Про це свідчить аналіз сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Оpendatabot.

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Яка зараз ситуація у кредитній сфері

За цими даними, минулого року частка протермінованих на 90 днів кредитів (NPL) у банківській сфері підвищилася з 34% до 39%. За цей час українські фінустанови були сторонами 56,67 тисячі судових справ.

Хоч така кількість на 37% менша, ніж до повномасштабного вторгнення росії, банки надалі вдаються до радикальних методів боротьби із боржниками за кредитами.

Так, банки для вирішення проблеми з непрацюючими кредитами можуть не тільки позиватися до боржника, а також продавати заборгованість зовнішнім колекторам. Проте в останньому випадку вони у середньому одержують тільки 10% від суми боргу. Тоді як через суд мають шанси одержати всю заборговану суму.

Які банки задіяні у судових процесах

2022 року банки із ТОП-10 тих, хто найчастіше бере участь у судових процесах, серйозно зменшили свою активність. Так, Приватбанк та Ощадбанк зменшили удвічі подачу позовів у порівнянні з 2021-м. Найбільше знизилася кількість позовів, утричі, — в А-Банку.

За даними Національного банку, упродовж минулого року сума проблемних позик зросла на 87 млрд гривень, до 432 млрд гривень. З початком повномасштабної війни з росією змінилася стала тенденція поступового скорочення частки NPL, яка спостерігалася з 2018 року.

Реструктуризація деяких кредитів

В Україні для переселенців та громадян, котрі проживають на територіях, що найбільше постраждали від бойових дій, хочуть запровадити спрощені умови погашення кредитів. Пропонують обов’язкову реструктуризацію.

Як пояснили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, йдеться про кредити, які брали для:

  • лікування;
  • ремонту житла;
  • купівлі побутової техніки;
  • відпочинку;
  • навчання.

Дія законопроєктів не поширюватиметься на кредити:

  • які вже були реструктуризовані чи погашені;
  • були взяті на купівлю житла/авто;
  • які мають низьку річну відсоткову ставку.

Хто саме зможе скористатися

У Мінреінтеграції пояснюють, що послугою зможуть скористатися такі категорії українців:

  • переселенці, що стоять на державному обліку як внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • особи, які продовжують проживати на території, де велися чи ведуться бойові дії;
  • громадяни, які залишили регіон, де велися чи досі ведуться бойові дії;
  • хто не має протермінованого боргу станом на 24 лютого 2022 року.

Реструктуризація кредитів обов'язкова на період воєнного стану та протягом 30 днів після.

Нагадаємо, ставки за гривневими кредитами для підприємств у лютому зросли до 20,5% річних порівняно із січнем, коли вони становили 19,5%. Ставки за валютними кредитами також зросли до 5,5%, тоді як у січні вони були на рівні 5,9%.

Також ми писали, що Нацбанк оголосив про включення "Креді Агріколь Банку" до переліку системно важливих банків. Таке рішення ухвалили, провівши щорічний перегляд.

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