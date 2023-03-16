Будут ли сеять арбузы в Украине: посевная кампания 2023 года

Будут ли в этом году украинские арбузы: нардеп рассказал планы посевной
В этом году в Херсонской области не будет стартовать посевная кампания из-за заминированных полей, но арбузы у украинцев будут. Где их будут выращивать, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал нардеп, член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.
"В Херсонской области, к сожалению, большинство территорий заминированы, поля побиты снарядами, нужно время для разминирования. Но лук, арбузы и дыни будет сеять Одесский регион, часть Кировоградской области", — рассказал Соломчук.
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А вот красную свеклу, морковь и картошку будут сажать в Центральной и Западной Украине. По словам нардепа, в этом году многие малые хозяйства увеличивают свои площади именно под овощи, чтобы не было дефицита и импорта. Потому что импорт повышает цену, именно сейчас он слишком высок на лук.
Напомним, украинские аграрии пользуются программой кредитования от государства. Однако правительство сократило государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Это было сделано с целью уменьшения нагрузки на государственный бюджет.