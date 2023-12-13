Житлові субсидії — чи є право на субсидію у разі отримання спадку

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України розповіли, чи мають громадяни право на отримання житлової субсидії після отримання спадку. Йдеться про ситуації, коли людина отримала нерухомість у вигляді квартир чи будинків.

Про це повідомляється на сайті фонду.

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Право на субсидію і спадок

Як зазначають у ПФУ, субсидії призначені для того, щоб допомагати громадянам із категорії вразливих. Таким чином держава прагне знизити фінансове навантаження під час розрахунку за комунальні послуги. Однак, під час призначення та розрахунку субсидії звертають увагу на доходи. У Пенсійному фонді пояснили, чи можна претендувати на таку допомогу, якщо людина є, наприклад, одержувачем пенсії за віком, вступила у спадок та отримала нерухомість.

У фонді зауважують, що навіть у разі оформлення квартири або будинку на своє ім'я громадяни все одно мають право подавати заявки на субсидію, але якщо у людини було тільки одне єдине житлове приміщення для проживання.

"За зазначених обставин ви маєте право на субсидію, оскільки отримуєте пенсію за віком (на отримувачів пенсії за вислугу років, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника ця норма не поширюється) та крім житла, отриманого в спадщину, маєте лише одне житлове приміщення", — йдеться у повідомленні.

Право на субсидію збережеться, якщо пенсіонери не почнуть здавати отриману у спадок нерухомість в оренду та отримувати від такої діяльності додатковий дохід.

Це потрібно буде підтвердити після складання фахівцями акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Це регулює пункт 14 Положення, де описані деталі призначення субсидій. Кабінет міністрів затвердив відповідну постанову №848 ще 1995 року, додали у ПФУ.

Як наявність паю впливає на субсидію

Раніше фахівці фонду розповіли, як наявність паю впливає на субсидію. Загалом допомогу призначають на основі врахування доходу, отриманого від земельної ділянки. Тому сам лише факт наявності земельного паю жодним чином не може стати перешкодою на шляху отримання допомоги з оплати житлово-комунальних послуг. Таким чином, люди, які мають земельні паї, цілком можуть подавати заяви на отримання субсидії.

Однак, якщо під час призначення житлової субсидії та її розрахунку дохід, одержаний від паю, високий, то можуть відмовити у такому праві.

Більше про субсидії

Нагадаємо, українці, які планують оформити житлові субсидії на оплату комунальних послуг на зиму, незабаром зможуть це зробити максимально просто. Подавати заявки можна буде оперативно через державний портал "Дія".

Також повідомлялося, що в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.