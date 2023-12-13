Жилищные субсидии — есть ли право на субсидию в случае получения наследства

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины рассказали, имеют ли граждане право на получение жилищной субсидии после получения наследства. Речь идет о ситуациях, когда человек получил недвижимость в виде квартир или домов.

Об этом сообщается на сайте фонда.

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Право на субсидию и наследство

Как отмечают в ПФУ, субсидии предназначены для того, чтобы помогать гражданам из категории уязвимых. Таким образом, государство стремится снизить финансовую нагрузку при расчете за коммунальные услуги. Однако при назначении и расчете субсидии обращают внимание на доходы. В Пенсионном фонде объяснили, можно ли претендовать на такую помощь, если человек является, например, получателем пенсии по возрасту, вступил в наследство и получил недвижимость.

В фонде отмечают, что даже при оформлении квартиры или дома на свое имя граждане все равно имеют право подавать заявки на субсидию, но если у человека было только одно единственное жилое помещение для проживания.

"При указанных обстоятельствах вы имеете право на субсидию, поскольку получаете пенсию по возрасту (на получателей пенсии за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца эта норма не распространяется) и кроме жилья, полученного по наследству, имеете только одно жилое помещение", — говорится в сообщении.

Право на субсидию сохранится, если пенсионеры не начнут сдавать полученную по наследству недвижимость в аренду и получать от такой деятельности дополнительный доход.

Это нужно будет подтвердить после составления специалистами акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства. Это регулирует пункт 14 Положения, где описываются детали назначения субсидий. Кабинет министров утвердил соответствующее постановление №848 еще в 1995 году, добавили в ПФУ.

Как наличие пая влияет на субсидию

Ранее специалисты фонда рассказали, как наличие пая влияет на субсидию. В общей сложности помощь назначают на основе учета дохода, полученного от земельного участка. Поэтому сам факт наличия земельного пая никоим образом не может стать препятствием на пути получения пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг. Таким образом, люди с земельными паями вполне могут подавать заявления на получение субсидии.

Однако если при назначении жилищной субсидии и ее расчете доход, полученный от пая, высок, то могут отказать в таком праве.

Больше о субсидиях

Напомним, украинцы, которые планируют оформить жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг на зиму, скоро смогут сделать это максимально просто. Подавать заявки можно будет оперативно через государственный портал "Дія".

Также сообщалось, что в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.