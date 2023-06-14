Субсидії в Україні — на українців чекає жорстка перевірка

Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.

Про це свідчить відповідний наказ Міністерства фінансів України.

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Верифікація субсидій

Перевірки фахівці будуть проводити в рамках наказу Міністерства фінансів "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання".

Хоч верифікацію проводять щороку, у 2023-му очікується більш посилений варіант, адже будуть звірені дані з таких державних реєстрів:

реєстр застрахованих осіб, яким керує Пенсійний фонд України (ПФУ);

реєстр Державної податкової служби;

реєстр Міграційної служби;

реєстр актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції.

Також для вирішення цього завдання до низки відомств вирішили долучити і Міністерство цифрової інформації.

Як зазначають у Мінфіні, щороку кількість порушників лише зростає, зазначене питання набуло особливої актуальності під час війни. Через дефіцит у державному бюджеті вирішили "почистити" списки та урізати розмір різних соцвиплат, зокрема субсидій.

Припускають, що обсяги допомоги, яку виплачують не за призначенням, можуть сягати більше 10%, а це — мільярди гривень.

Як пояснила в ефірі телемарафону голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович, оскільки в бюджеті не вистачає грошей, держава розраховує лише на міжнародну допомогу, буде проведена тотальна верифікація. Допомогу надалі отримуватимуть виключно ті, хто дійсно цього потребує.

Як відбуватиметься моніторинг даних

Така верифікація субсидій дасть свої плоди та спрацює саме під час перевірки доходів. Відповідно до законодавства, українці проходитимуть три етапи перевірки:

у момент звернення за допомогою;

під час отримання держдопомоги;

після її отримання.

Фахівці зможуть, зокрема, отримати інформацію такого змісту:

зареєстровані транспортні засоби;

реквізити документів (тип, назва документа, серія та номер, дата видачі, термін дії), встановити викрадені чи втрачені документи, місця проживання;

митне оформлення транспорту, складових частин;

бюджетні рахунки для зарахування надходжень щодо сплати штрафів за кримінальні чи адміністративні порушення;

джерела доходів, отримані фізособами від податкових агентів, ознаки доходів, отриманих від здійснення підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Виплати допомоги на оплату житлово-комунальних послуг будуть просто припиняти або змусять повернути державі переплату.

Нагадаємо, в Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це, в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги.

Також ми писали, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. Це потрібно зробити до середини липня поточного року, за результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.