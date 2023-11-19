Пенсії на окупованих територіях — хто і як може отримати

Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

Українські громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, також мають право на виплату пенсій. Для таких осіб уряд полегшив способи проходження фізичної ідентифікації.

Про це розповіли представники Міністерства соціальної політики.

Читайте також:

Пенсії на окупованих територіях

Як зазначають у відомстві, фінансування може здійснюватися через відкриті банківські рахунки. При цьому відкрити їх дозволяється без надання одержувачами заяв в органи ПФУ. Підтвердження факту того, що отримувачі пенсій ще живі, можна у кілька способів.

Відповідне питання регулює урядова постанова № 162 від 26 лютого 2022 року "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану".

Таким чином, на окупованих територіях, де нема можливості працювати "Укрпошті", органи Пенсійного фонду перераховують відповідні суми пенсій на рахунки, які відкривають у фінустановах за зверненням представників фонду без необхідних заяв від одержувачів, як це передбачено Порядком виплати пенсій, затвердженого урядовою постановою №1596.

Задля забезпечення соцпідтримки у вигляді виплати пенсій особам, які проживають на окупованих територіях, розширено способи фізичної ідентифікації осіб. Це можна зробити:

авторизувавшись в е-кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду завдяки віддаленому кваліфікованому електронному підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"), який створений за допомогою застосунку Єдиного державного порталу е-послуг;

зв'язавшись по відеов’язку з представниками ПФУ та показавши паспорт.

Також у разі наявності доступу до інтернету громадяни можуть подавати заяви про продовження виплат пенсій за скан-копією документа, що посвідчує факт того, що вона жива, через портал е-послуг Пенсійного фонду, застосувавши кваліфікований електронний підпис.

Хто не зможе отримати пенсію в ОРДЛО

Водночас в уряді вирішили влаштувати ревізію соціальних виплат громадянам, які живуть на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, не платитимуть пенсію, якщо з'ясується, що людина вела підривну діяльність проти України, працювала у держорганах або військових формуваннях РФ чи в "ОРДЛО" після 2014 року.

У певних випадках пенсіонерів з окупованих територій зобов’яжуть повідомляти про те, вони не одержують пенсії від Російської Федерації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть самостійно визначити, чи забезпечене пенсійне майбутнє. Для цього можна скористатися спеціальним сервісом від Пенсійного фонду України (ПФУ).

Також ми повідомляли, що у Державному бюджеті на 2024 рік передбачене проведення масштабної індексації пенсій. Однак деяким пенсіонерам можуть урізати суми виплат.