Пенсии на оккупированных территориях – кто и как может получить

Пожилая женщина. Фото: УНИАН

Украинские граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, также имеют право на выплату пенсий. Для таких лиц правительство облегчило способы прохождения физической идентификации.

Об этом рассказали представители Министерства социальной политики.

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Пенсии на оккупированных территориях

Как отмечают в ведомстве, финансирование может осуществляться через открытые банковские счета. При этом открыть их разрешается без предоставления получателями заявлений в органы ПФУ. Подтверждение факта того, что получатели пенсий еще живы, можно в несколько способов.

Соответствующий вопрос регулирует правительственное постановление №162 от 26 февраля 2022 года "Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения".

Таким образом, на оккупированных территориях, где нет возможности работать "Укрпочте", органы Пенсионного фонда перечисляют соответствующие суммы пенсий на счета, которые открывают в финучреждениях по обращению представителей фонда без необходимых заявлений от получателей, как это предусмотрено Порядком выплаты пенсий, утвержденного правительством №1596.

Для обеспечения соцподдержки посредством выплаты пенсий лицам, проживающим на оккупированных территориях, расширены способы физической идентификации лиц. Это можно сделать:

авторизовавшись в е-кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда благодаря удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID"), созданной с помощью приложения Единого государственного портала е-услуг;

связавшись по видеосвязи с представителями ПФУ и показав паспорт.

Также в случае наличия доступа к интернету граждане могут подавать заявления о продлении выплат пенсий по скан-копии документа, удостоверяющего факт того, что они живы, через портал е-услуг Пенсионного фонда, применив квалифицированную электронную подпись.

Кто не сможет получить пенсию в ОРДЛО

В то же время в правительстве решили устроить ревизию социальных выплат гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях.

В частности, не будут платить пенсию, если выяснится, что человек вел подрывную деятельность против Украины, работал в госорганах или военных формированиях РФ или "ОРДЛО" после 2014 года.

В определенных случаях пенсионеров с оккупированных территорий обяжут сообщать о том, что они не получают пенсии от Российской Федерации.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут самостоятельно определить, обеспечено ли пенсионное будущее. Для этого можно воспользоваться специальным сервисом Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Также мы сообщали, что в Государственном бюджете на 2024 год предусмотрено проведение масштабной индексации пенсий. Однако некоторым пенсионерам могут урезать суммы выплат.