Ціни на бензин — чи подешевшає пальне на АЗС

Постачальники сформували значні резерви пального

В Україні з початку 2023 року знижуються ціни на всі види пального. Постачальники сформували значні резерви через побоювання, що ситуація на ринку загостриться на тлі запровадження ембарго на російські нафтопродукти у лютому, а тепер "змагаються" за споживача.

Експерти розповіли, що буде з цінами найближчим часом, повідомляють Новини.LIVE.

Яка ситуація на ринку пального

За словами фахівців, у грудні та січні трейдери завозили в величезні партії пального, однак через відсутність ажіотажу на автозаправних станціях, вирішили скоротити поставки у лютому.

"Ресурсу поки що достатньо для задоволення всіх потреб споживачів. Постачання, які переривались внаслідок ракетних обстрілів і перерв в енергопостачанні, які спричиняли черги на пунктах пропуску, відновились. Тому доти доки не фіксуватиметься різке зростання попиту ціни будуть зберігатись", — розповів ЗМІ член Експертної ради Міністерства енергетики Геннадій Рябцев.

Відтак, найімовірніше, що ціни на нафтопродукти найближчим часом залишаться на нинішньому рівні, і подорожчання пального на АЗС не буде.

Неочікувані причини падіння цін

Як зазначив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook, з початку року бензин і дизельне паливо на українських АЗС втратили 4-5 грн на кожному літрі, або 8-10%. Лідирує автомобільний газ, який здешевшав теж на 5 грн, цілих 20%.

Він припускає, що здешевшання автогазу відбувається здебільшого завдяки збільшенню частки російського ресурсу. Його можуть імпортувати під виглядом "польських", "литовських" і "латвійських" поставок.

Якщо автогаз постачали за такою схемою з осені минулого року, то зараз надходить дизель. Зокрема, минулого тижня для оформлення надійшов з Албанії чи Єгипту.

"Гадаю, скоро надійде мароканський, алжирський або туніський… Ці країни — нові несподівані експортери дизпального, які здебільшого не мають своєї нафтопереробки. А звідки тоді продукт? З росії. Саме ці країни почали приймати це пальне після європейського ембарго на російські нафтопродукти, яке набуло чинності 5 лютого", — каже керівник "А-95".

За словами Куюна, Туреччина, яка імпортує і нафту, і нафтопродукти з росії — окрема тема.

"Трейдери кажуть, що сильно там не заморочуються — на морських терміналах "перебивають" паспорти, й це пальне перетворюється на турецьке, тобто непідсанкційне… У лютому "турецького" пального було 50 тис. т, або 10% від загального імпорту", — зазначає Куюн.

Ще 50 тис. тонн імпортували індійського дизпального, яке теж надходить з турецьких портів.

Подібні постачання можуть стати проблемою для держави, адже створюють нездорову конкуренцію для законних постачальників та впливають на економіку України загалом. З огляду цього, потрібні чіткі механізми контролю за імпортом і продажем нафтопродуктів, вважає експерт.

Які зараз ціни на пальне

За даними Консалтингової групи "А-95", у лютому середні роздрібні ціни на дизельне пальне зменшилися на 2,55 грн/л (5,1%), до 50,00 грн/л.

Вартість бензину марки А-95 — на 1,10 грн/л (2,2%), до 47,58 грн/л.

Ціна на бензин А-95 з покращеними показниками — на 1,34 грн/л (2,6%), до 49,28 грн/л.

Нагадаємо, у єврозоні запровадили заборону на російське дизпаливо та інші продукти нафтопереробки. Рішення покликане знизити енергозалежність від росії та зменшити її прибутки через війну в Україні.

Також ми писали, що росії вдалося попри стелю цін, запроваджену Європейським Союзом, "Групою семи" (G7) та Австралією, перенаправити поставки нафти іншим покупцям. Ними стали Китай, Індія та Туреччина.