Ембарго на нафту з росії — москва перенаправила експорт з єврозони в Азію

Новими покупцями стали Китай, Індія та Туреччина

Росії вдалося попри стелю цін, запроваджену Європейським Союзом, "Групою семи" (G7) та Австралією, перенаправити поставки нафти іншим покупцям. Ними стали Китай, Індія та Туреччина.

Про це повідомляється в опублікованому економічному прогнозі Єврокомісії.

Як змінився експорт нафти рф

У звіті наголошується, що росія, вимушено перенаправляючи експорт "чорного золота", погодилася на великі знижки.

"Хоча росії, схоже, вдалося направити найбільшу частину свого експорту сирої нафти таким покупцям, як Китай, Індія та Туреччина, їй довелося погодитися з великими знижками", — вказано у документі.

Так, вартість Urals впала із 65-70 дол. за барель на кінець листопада до 60 дол. за барель вкінці січня, що відповідає 25 дол. за барель знижки порівняно з Brent.

Також у ЄК зауважили, що обсяги російського експорту досягли мінімуму в грудні після запровадження ембарго.

Там уточнили, що ЄС, G7 і Австралія ввели "стелю цін на російську сиру нафту, що поставляється морем, на рівні 60 дол. за барель.

Нагадаємо, після введення з 5 грудня 2022 року ембарго на російську нафту Європейська рада встановила два обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з росії. Обмеження застосовуються з 5 лютого.

Раніше експерти спрогнозували втрати в економіці росії через запровадження ембарго на нафтопродукти з 5 лютого.

Також ми писали, що у Міжнародному валютному фонді прогнозують падіння світових цін на нафту. Зокрема, цьогоріч очікується зниження вартості на 16,2%.