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Обрадуют ли цены на топливо водителей: свежий прогноз

2 марта 2023 08:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Цены на бензин — подешевеет ли топливо на АЗС
Поставщики сформировали значительные резервы топлива
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине с начала 2023 года снижаются цены на все виды топлива. Поставщики сформировали значительные резервы из-за опасений, что ситуация на рынке обострится на фоне введения эмбарго на российские нефтепродукты в феврале, а теперь "соревнуются" за потребителя.

Эксперты рассказали, что будет с ценами в ближайшее время, сообщают Новини.LIVE.

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Какая ситуация на рынке горючего

По словам специалистов, в декабре и январе трейдеры завозили в огромные партии горючего, однако из-за отсутствия ажиотажа на автозаправочных станциях решили сократить поставки в феврале.

"Ресурса пока достаточно для удовлетворения всех потребностей потребителей. Поставки, которые прерывались в результате ракетных обстрелов и перерывов в энергоснабжении, которые вызывали очереди на пунктах пропуска, возобновились. Поэтому до тех пор, пока не будет фиксироваться резкий рост спроса, цены будут сохраняться", — рассказал СМИ член Экспертного совета Министерства энергетики Геннадий Рябцев.

Следовательно, вероятнее всего, что цены на нефтепродукты в ближайшее время останутся на нынешнем уровне, и подорожания горючего на АЗС не будет.

Неожиданные причины падения цен

Как отметил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на своей странице в Facebook, с начала года бензин и дизельное топливо на украинских АЗС потеряли 4-5 грн на каждом литре, или 8-10%. Лидирует автомобильный газ, который подешевел тоже на 5 грн, целых 20%.

Он предполагает, что удешевление автогаза происходит в основном благодаря увеличению доли российского ресурса. Его могут импортировать под видом "польских", "литовских" и "латвийских" поставок.

Если автогаз поставляли по такой схеме с осени прошлого года, сейчас поступает дизель. В частности, на прошлой неделе для оформления поступил из Албании или Египта.

"Думаю, скоро поступит мароканский, алжирский или тунисский… Эти страны новые неожиданные экспортеры дизтоплива, которые в большинстве своем не имеют своей нефтепереработки. А откуда тогда продукт? Из россии. Именно эти страны начали принимать это горючее после европейского эмбарго на российские нефтепродукты, которое вступило в силу 5 февраля", — говорит руководитель "А-95".

По словам Куюна, Турция, которая импортирует и нефть, и нефтепродукты из россии — отдельная тема.

"Трейдеры говорят, что сильно там не заморачиваются на морских терминалах "перебивают" паспорта, и это горючее превращается в турецкое, то есть неподсанкционное… В феврале "турецкого" горючего было 50 тыс. т, или 10% от общего импорта", отмечает Куюн.

Еще 50 тыс. тонн импортировали индийского дизтоплива, которое тоже поступает из турецких портов.

Подобные поставки могут стать проблемой для государства, ведь создают нездоровую конкуренцию законным поставщикам и влияют на экономику Украины в целом. Учитывая это, должны быть четкие механизмы контроля за импортом и продажей нефтепродуктов, считает эксперт.

Напомним, в странах Европы на многих автомобильных заправках дизельное топливо стоит дороже бензина. Из-за планомерного отказа от импорта российской нефти возможна острая нехватка дизеля.

Какие сейчас цены на топливо

По данным Консалтинговой группы "А-95", в феврале средние розничные цены на дизельное топливо снизились на 2,55 грн/л (5,1%), до 50,00 грн/л.

Стоимость бензина марки А-95 — на 1,10 грн/л (2,2%), до 47,58 грн/л.

Цена на бензин А-95 с улучшенными показателями — на 1,34 грн/л (2,6%), до 49,28 грн/л.

Напомним, в еврозоне ввели запрет на российское дизтопливо и другие продукты нефтепереработки. Решение призвано снизить энергозависимость от России и уменьшить ее доходы из-за войны в Украине.

Также мы писали, что россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.

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