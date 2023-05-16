Доплати у 30 тисяч — у Мінфіні розповіли, чи повернуть виплати військовим

Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: ukrmilitary.com

У Міністерстві фінансів України розповіли про те, що зараз влада активно шукає прийнятну для всіх альтернативу скасованим доплатам у 30 тисяч гривень військовослужбовцям та іншим силовикам у тилу. Там стверджують, що запропонована правка до закону про повернення виплат "не влаштовує абсолютно нікого".

З такою заявою виступив голова Мінфіну Сергій Марченко в інтерв’ю виданню Forbes.

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Позиція Мінфіну щодо доплат військовим

Він розкритикував закон, який передбачає обмеження заробітних плат міністрам, народним депутатам, членам ВРП, ВККС та інших органів. Натомість наголосив, що скасування доплат військовим у тилу лише підвищило мотивацію воювати.

"Те, що запропоновано правкою до закону, не влаштовує абсолютно нікого, тому що це прибирає мотивацію. Деякі керівники силових відомств казали, що після того, як вони внормували систему оплати, у їхніх підрозділах зʼявилось більше мотивації реально воювати, а не сидіти в тилу. Мотивацію потрібно шукати саме в цьому, адже не кожен з мільйонної армії знаходиться на передовій, як багато хто думає", — зауважив Марченко.

Він додав, що у парламенті зараз працює спеціальна робоча група, де розглядають "прийнятний для всіх варіант", без надмірної політизації цього питання.

Скасування доплат в армії

10 квітня Верховна Рада підтримала повернення скасованих у лютому виплат у розмірі 30 тисяч гривень для всіх військових, поліцейських та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Надбавки військовим мають виплачувати за рахунок економії на скороченні заробітних плат для державних службовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат).

Однак, у законі не вказані джерела фінансування, якого було б достатньо на покриття витрат. Оскільки економія від зарплат чиновників вистачить лише на покриття 2% від необхідного. Законодавчу ініціативу не підписав голова ВР та президент, оскільки у парламенті зареєстрували проєкт постанови про її відхилення.

Більше про зарплати військовим

Нагадаємо, у Верховній Раді України (ВРУ) у рамках робочої групи відбувається обговорення нової системи доплат для військовослужбовців. Підвищення торкнуться кількох категорій бійців.

Також ми писали, що в Національному банку України (НБУ) оцінили перспективи повернення раніше скасованих доплат усім військовослужбовцям. За словами голови НБУ, рішення Верховної ради повернути доплати усім військовим ускладнює переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ), оскільки суперечить раніше затвердженим зобов'язанням української влади.