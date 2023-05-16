Доплаты в 30 тысяч — в Минфине рассказали, вернут ли выплаты военным

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: ukrmilitary.com

В Министерстве финансов Украины рассказали о том, что сейчас власть активно ищет приемлемую для всех альтернативу отмененным доплатам в 30 тысяч гривен военнослужащим и другим силовикам в тылу. Там утверждают, что предложенная правка к закону о возврате выплат "не устраивает абсолютно никого".

С таким заявлением выступил глава Минфина Сергей Марченко в интервью Forbes.

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Он подверг критике закон, предусматривающий ограничение заработных плат министрам, народным депутатам, членам ВСП, ВККС и других органов. В то же время отметил, что отмена доплат военным в тылу лишь повысила мотивацию воевать.

"То, что предложено правкой к закону, не устраивает абсолютно никого, потому что это убирает мотивацию. Некоторые руководители силовых ведомств говорили, что после того, как они нормировали систему оплаты, в их подразделениях появилось больше мотивации реально воевать, а не сидеть в тылу. Мотивацию нужно искать именно в этом, ведь не каждый из миллионной армии находится на передовой, как многие думают", — отметил Марченко.

Он добавил, что в парламенте сейчас работает специальная рабочая группа, где рассматривают "приемлемый для всех вариант", без чрезмерной политизации этого вопроса.

Отмена доплат в армии

10 апреля Верховная Рада поддержала возврат отмененных в феврале выплат в размере 30 тысяч гривен для всех военных, полицейских и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Прибавки военным должны выплачивать за счет экономии на сокращении заработных плат для государственных служащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат).

Однако в законе не указаны источники финансирования, которого было бы достаточно для покрытия расходов. Поскольку экономии от зарплат чиновников хватит только на покрытие 2% от необходимого. Законодательную инициативу не подписал глава ВР и президент, поскольку в парламенте зарегистрировали проект постановления о его отклонении.

Больше о зарплатах военным

Напомним, в Верховной Раде Украины (ВРУ) в рамках рабочей группы проходит обсуждение новой системы доплат для военнослужащих. Повышения коснутся нескольких категорий бойцов.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) оценили перспективы возврата ранее отмененных доплат всем военнослужащим. По словам главы НБУ, решение Верховной рады вернуть доплаты всем военным усложняет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку противоречит ранее утвержденным обязательствам украинских властей.