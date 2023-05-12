Зарплати в ЗСУ — для військових розроблять систему доплат

Екіпіровані українські військовослужбовці. Фото: google.com.ua

У Верховній Раді України (ВРУ) у рамках робочої групи відбувається обговорення нової системи доплат для військовослужбовців. Підвищення торкнуться кількох категорій бійців.

Так прокоментував ситуацію щодо доплат військовим секретар парламентського бюджетного комітету Володимир Цабаль, інформує ЕП.

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Що відомо про нову систему доплат

За словами народного депутата, йдеться про перегляд грошового забезпечення строковиків, курсантів та інструкторів, яким не передбачені жодні додаткові виплати.

Він зазначив, що під час засідання було окреслено перелік критичних питань щодо грошових виплат для нагального вирішення.

З-поміж них — забезпечення військових, які несуть строкову службу, інструкторів та курсантів. Останні під час війни отримують тільки мінімальні кошти та стипендії. Що стосується інструкторів, то їм взагалі не передбачені жодні доплати. Окрім того, народні депутати мають намір підвищити заробітні плати у тих підрозділах, де не було індексації.

Після узгодження відповідної системи виплат — парламент працюватиме над джерелами фінансування майбутніх доплат. Надалі — військовому командуванню потрібно буде вирішити, як грошові суми розподілити.

"Залежно від того, скільки коштів буде знайдено, таке має бути рішення", — зауважив Цабаль, додавши, що можуть бути задіяні як внутрішні резерви у вигляді збільшення податків, так і зовнішні — шляхом домовленостей із західними партнерами щодо збільшення заборгованості.

При цьому відповідні доплати підвищать кінцевий розмір заробітної плати, однак це має бути за певною градацією, щоб у підсумку не було однакового розміру виплат у тилу та на фронті.

Скасування доплат в армії

10 квітня Верховна Рада підтримала повернення скасованих у лютому виплат у розмірі 30 тисяч гривень для всіх військових, поліцейських та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Однак, у законі не вказані джерела фінансування, якого було б достатньо на покриття витрат. Законодавчу ініціативу не підписав голова ВР та президент, оскільки у парламенті зареєстрували проєкт постанови про її відхилення.

Які тепер є види доплат військовим

В Україні встановлені три види доплат військовим: 30, 50 та 100 тис. грн. При цьому кожна виплата розрахована на певні категорії військовослужбовців.

Доплату у 30 тис. грн виплачують військовим, які проходять службу на територіях, що занесені до районів ведення бойових дій. Список цих районів щомісяця визначає Головнокомандувач.

Виплати 50 тисяч грн стосуються тих, хто виконує бойові завдання в складі, як правило, військового управління, штабу, тобто здійснює оперативне управління підрозділами.

Доплата у 100 тис. грн стосується тих військових, хто перебуває на першій лінії зіткнення.

Нагадаємо, за словами голови Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данила Гетманцева, ухвалений законопроєкт №8312 передбачає лише факт повернення доплат без зазначення фактичних фінансових ресурсів на покриття таких витрат.

Також ми писали, що в Національному банку України (НБУ) оцінили перспективи повернення раніше скасованих доплат усім військовослужбовцям. За словами голови НБУ, рішення Верховної ради повернути доплати усім військовим ускладнює переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ), оскільки суперечить раніше затвердженим зобов'язанням української влади.