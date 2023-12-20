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Пенсії в Україні зростуть — коли очікувати підвищення виплат

20 грудня 2023 06:10
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Пенсії в Україні зростуть — коли очікувати підвищення виплат
Пенсіонерка. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Україні з 1 січня 2024 року планується підвищення максимального та мінімального розмірів пенсій. Ця ініціатива стосуватиметься тих пенсіонерів, чиї виплати зараз обмежені 10 прожитковими мінімумами.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

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Розмір максимальної пенсії збільшиться на 2,6 тис. грн, переходячи від 20 930 до 23 610 грн. Прожитковий мінімум також зросте з 2093 до 2361 грн, що буде використовуватися як мінімальний розмір пенсії.

Крім того, передбачаються інші пенсійні підвищення, включаючи перерахунок пенсій за новою бальною системою. Згідно з цією системою, розрахунок враховуватиме середню зарплату за три роки, помножену на відношення середньої зарплати по країні до зарплати майбутнього пенсіонера. Отриману суму помножать на кількість відпрацьованих років і на 1%.

Ті, хто сплачує внески до ПФУ із середньої зарплати, отримуватимуть пенсію, що становитиме приблизно 29% від звичайного доходу після виходу на пенсію. Наразі ця сума складає 4,5 тис. грн.

Пенсіонери, які отримують мінімальну зарплату, матимуть право на пенсію у розмірі 2093 грн. Для отримання пенсії у розмірі 10 тис. грн, офіційний дохід повинен складати 33,3 тис. грн, і це повинен бути офіційний дохід, із якого сплачуються внески.

Нагадаємо, в Україні щорічно збільшується обов'язковий термін страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Щоб отримати пенсію у 60 років, майбутньому пенсіонеру потрібно набрати принаймні 30 років страхового стажу. Також, в окремих випадках може враховуватися період догляду за особою з інвалідністю.

 

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