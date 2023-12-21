Продолжат ли выплаты пенсионерам без идентификации

Пожилой человек. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев

Кабинет Министров разработал проект постановления по продлению срока прохождения физической идентификации получателей пенсионных выплат в Ощадбанке на 3 месяца. В ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Детальнее о проекте Кабмина

Основная идея проекта состоит в том, чтобы продлить срок осуществления физической проверки лиц в Сбербанке до 1 апреля 2024 года. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

Вице-премьер Ирина Верещук отметила важность этого вопроса, отметив, что на горячей линии Минреинтеграции поступает большое количество обращений от пенсионеров-ВПЛ по срокам прохождения идентификации в Ощадбанке. Она также сообщила, что соответствующий проект постановления КМУ уже рассматривался на Правительственном комитете и призвала Минсоцполитики как можно быстрее внести его в повестку заседания Правительства.

Предложения по срокам идентификации были разработаны на основании работы Координационного штаба по обеспечению реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

Что такое физическая идентификация и как ее пройти

Для внутренне перемещенных лиц, получающих пенсию через текущий счет в Сбербанке, процедурой физической идентификации считается:

авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Действие. Подпись" (Действие ID);

идентификация лица с помощью видеоконференцсвязи, проведенной территориальными органами ПФУ с соблюдением законодательства в сфере электронных доверительных услуг;

идентификация получателей пенсий в учреждении Сбербанка;

удостоверение в установленном порядке за обращением получателя, временно проживающего за границей, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что человек жив.

Эти меры направлены на обеспечение надежности процесса идентификации и обеспечения правильного получения пенсионных выплат ВПЛ.

Напомним, что в Украине с 1 января 2024 планируется повышение максимального и минимального размеров пенсий. Эта инициатива будет касаться тех пенсионеров, выплаты которых сейчас ограничены 10 прожиточными минимумами.