Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Продолжат ли выплаты пенсионерам без идентификации arrow

Продолжат ли выплаты пенсионерам без идентификации

21 декабря 2023 06:10
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Продолжат ли выплаты пенсионерам без идентификации
Пожилой человек. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Кабинет Министров разработал проект постановления по продлению срока прохождения физической идентификации получателей пенсионных выплат в Ощадбанке на 3 месяца. В ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Читайте также:

Детальнее о проекте Кабмина

Основная идея проекта состоит в том, чтобы продлить срок осуществления физической проверки лиц в Сбербанке до 1 апреля 2024 года. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

Вице-премьер Ирина Верещук отметила важность этого вопроса, отметив, что на горячей линии Минреинтеграции поступает большое количество обращений от пенсионеров-ВПЛ по срокам прохождения идентификации в Ощадбанке. Она также сообщила, что соответствующий проект постановления КМУ уже рассматривался на Правительственном комитете и призвала Минсоцполитики как можно быстрее внести его в повестку заседания Правительства.

Предложения по срокам идентификации были разработаны на основании работы Координационного штаба по обеспечению реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

Что такое физическая идентификация и как ее пройти

Для внутренне перемещенных лиц, получающих пенсию через текущий счет в Сбербанке, процедурой физической идентификации считается:

  • авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Действие. Подпись" (Действие ID);
  • идентификация лица с помощью видеоконференцсвязи, проведенной территориальными органами ПФУ с соблюдением законодательства в сфере электронных доверительных услуг;
  • идентификация получателей пенсий в учреждении Сбербанка;
  • удостоверение в установленном порядке за обращением получателя, временно проживающего за границей, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что человек жив.

Эти меры направлены на обеспечение надежности процесса идентификации и обеспечения правильного получения пенсионных выплат ВПЛ.

Напомним, что в Украине с 1 января 2024 планируется повышение максимального и минимального размеров пенсий. Эта инициатива будет касаться тех пенсионеров, выплаты которых сейчас ограничены 10 прожиточными минимумами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме