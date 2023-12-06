Чи втрачають пенсії українці на окупованих територіях

Пенсіонери на відпочинку. Фото: pixabay.com

Міністерство соціальної політики роз’яснило, чи втрачають пенсійні виплати особи, які продовжують проживати на тимчасово окупованих територіях.

Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.

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Чи втрачають виплати українські пенсіонери на окупованих територіях

В Міністерстві запевняють, що українські пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях, продовжують отримувати фінансування на пенсійні рахунки. Пенсія продовжує нараховуватись на картку.

Але, якщо пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, не знімали гроші з картки понад 6 місяців, їм необхідно буде віддалено пройти фізичну ідентифікацію.

Це передбачено для того, щоб уникнути зловживань, ситуацій, коли коштами може скористатися злочинець, отримавши доступ до картки і ПІН-коду.

Після ідентифікації — пенсію отримуватиме саме та людина, якій вона призначається.

Важливе про пенсії

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, чи зараховується до пільгового пенсійного стажу відпустка по догляду за дитиною.

Згідно роз’яснення ПФУ, підтвердження набутого страхового стажу, що дає право на пільгове пенсійне забезпечення, здійснюється на підставі записів трудових книжок та уточнюючих довідок, виданих підприємствами, установами, організаціями або їх правонаступниками.

Період, який підлягає зарахуванню до пільгового стажу, визначає підприємство в уточнюючій довідці.

Писали Новини.LIVE і про те, коли краще звернутися за призначенням пенсії, щоб не втратити виплати.

Звернутися за призначенням пенсії особа може будь-коли після виникнення права на виплати, в тому числі в період воєнного стану.

За умови якщо особа звертається за пенсією протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, то пенсія призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Таким чином, якщо особа подає заяву на призначення пенсії протягом трьох місяців після досягнення 60 років, то пенсійні виплати буде призначено з наступного дня після дня народження.

Якщо ж особа подає заяву після трьох місяців від дати досягнення пенсійного віку, пенсію призначають з дати звернення. Таким чином, особа втрачає частину виплат.