Теряют ли пенсии украинцы на оккупированных территориях

Пенсионеры на отдыхе. Фото: pixabay.com

Министерство социальной политики разъяснило, теряют ли пенсионные выплаты лица, продолжающие проживать на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.

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Теряют ли выплаты украинские пенсионеры на оккупированных территориях

В Министерстве уверяют, что украинские пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях, продолжают получать финансирование на пенсионные счета. Пенсия продолжает начисляться на карту.

Но, если пенсионеры, ставшие ВПЛ до 24 февраля 2022 года, не снимали деньги с карты более 6 месяцев, им необходимо будет удаленно пройти физическую идентификацию.

Это предусмотрено для того, чтобы избежать злоупотреблений, ситуаций, когда средствами может воспользоваться преступник, получив доступ к карточке и ПИН-коду.

После идентификации — пенсию будет получать именно тот человек, которому она назначается.

Важное про пенсии

Напомним, Новини.LIVE писали, засчитывается ли в льготный пенсионный стаж отпуск по уходу за ребенком.

Согласно разъяснению ПФУ, подтверждение приобретенного страхового стажа, дающего право на льготное пенсионное обеспечение, осуществляется на основании записей трудовых книжек и уточняющих справок, выданных предприятиями, учреждениями, организациями или их правопреемниками.

Период, подлежащий зачислению в льготный стаж, определяет предприятие в уточняющей справке.

Писали Новини.LIVE и о том, когда лучше обратиться за назначением пенсии, чтобы не потерять выплату.

Обратиться за назначением пенсии лицо может когда-либо после возникновения права на выплаты, в том числе в период военного положения.

Если лицо обращается за пенсией в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, то пенсия назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Таким образом, если лицо подает заявление на назначение пенсии в течение трех месяцев после достижения 60 лет, то пенсионные выплаты будут назначены со следующего дня после дня рождения.

Если же лицо подает заявление после трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсию назначают с даты обращения. Таким образом, лицо теряет часть выплат.