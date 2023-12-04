Коли краще звернутись за пенсією, щоб не втратити виплати

Коли краще звернутися за призначенням пенсії, щоб не втратити виплати — пояснення ПФУ
В Пенсійному фонді України нагадали, коли необхідно звертатися за призначенням пенсії особам, які досягли пенсійного віку.
Про це йдеться на вебсайті Пенсійного фонду.
Коли можна звертатися за пенсією
Звернутися за призначенням пенсії особа може будь-коли після виникнення права на виплати, в тому числі в період воєнного стану.
За умови якщо особа звертається за пенсією протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, то пенсія призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.
Таким чином, якщо особа подає заяву на призначення пенсії протягом трьох місяців після досягнення 60 років, то пенсійні виплати буде призначено з наступного дня після дня народження.
Якщо ж особа подає заяву після трьох місяців від дати досягнення пенсійного віку, пенсію призначають з дати звернення. Таким чином, особа втрачає частину виплат.
Нагадаємо, українські пенсіонери й надалі отримуватимуть щомісячні доплати до пенсій за віком.
Новини.LIVE повідомляли раніше, що деякі українці похилого віку можуть отримати доплату до пенсії. Її розмір становить 40% від розміру прожиткового мінімуму для громадян із втраченою працездатністю.
Йдеться про одну з надбавок до виплат, які надають громадянам за особливих життєвих обставин. Додаткові кошти зможуть отримати самотні літні люди, яким більш ніж 80 років, але за деяких умов. А саме:
- громадянин проживає самотньо;
- потребує постійного медичного догляду.
Варто пам’ятати, що в Україні у 2024 році посиляться правила виходу на пенсію за віком для громадян. Очікується, що зросте тривалість страхового стажу.
В Пенсійному фонді пояснили, як перевірити, чи вистачає стажу для виходу на пенсію. Так, право на пенсію за віком в 2023 році мають особи, яким виповнилося 60 років і які набули не менше 30 років страхового стажу, в 2024 році — не менше 31 року страхового стажу.
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