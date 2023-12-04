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Коли краще звернутися за призначенням пенсії, щоб не втратити виплати — пояснення ПФУ

4 грудня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Коли краще звернутись за пенсією, щоб не втратити виплати
Українська пенсіонерка. Фото: Укрінформ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Пенсійному фонді України нагадали, коли необхідно звертатися за призначенням пенсії особам, які досягли пенсійного віку.

Про це йдеться на вебсайті Пенсійного фонду.

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Коли можна звертатися за пенсією

Звернутися за призначенням пенсії особа може будь-коли після виникнення права на виплати, в тому числі в період воєнного стану.

За умови якщо особа звертається за пенсією протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, то пенсія призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Таким чином, якщо особа подає заяву на призначення пенсії протягом трьох місяців після досягнення 60 років, то пенсійні виплати буде призначено з наступного дня після дня народження.

Якщо ж особа подає заяву після трьох місяців від дати досягнення пенсійного віку, пенсію призначають з дати звернення. Таким чином, особа втрачає частину виплат.

Нагадаємо, українські пенсіонери й надалі отримуватимуть щомісячні доплати до пенсій за віком. 

Новини.LIVE повідомляли раніше, що деякі українці похилого віку можуть отримати доплату до пенсії. Її розмір становить 40% від розміру прожиткового мінімуму для громадян із втраченою працездатністю.

Йдеться про одну з надбавок до виплат, які надають громадянам за особливих життєвих обставин. Додаткові кошти зможуть отримати самотні літні люди, яким більш ніж 80 років, але за деяких умов. А саме:

  • громадянин проживає самотньо;
  • потребує постійного медичного догляду.

Варто пам’ятати, що в Україні у 2024 році посиляться правила виходу на пенсію за віком для громадян. Очікується, що зросте тривалість страхового стажу.

В Пенсійному фонді пояснили, як перевірити, чи вистачає стажу для виходу на пенсію. Так, право на пенсію за віком в 2023 році мають особи, яким виповнилося 60 років і які набули не менше 30 років страхового стажу, в 2024 році — не менше 31 року страхового стажу.
 

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