Люди похилого віку з онуками. Фото: Pexels

Пенсійний фонд України роз’яснює, чи зараховується до пільгового стажу відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Відповідне роз’яснення опубліковане на вебсайті ПФУ в рамках рубрики "Запитуєте-Відповідаємо".

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Згідно роз’яснення ПФУ, підтвердження набутого страхового стажу, що дає право на пільгове пенсійне забезпечення, здійснюється на підставі записів трудових книжок та уточнюючих довідок, виданих підприємствами, установами, організаціями або їх правонаступниками.

Період, який підлягає зарахуванню до пільгового стажу, визначає підприємство в уточнюючій довідці.

Статтею 181 Кодексу законів про працю України передбачено, що, зокрема, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

Тобто, час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку зараховується до пільгового стажу. Це дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, у разі, якщо під час перебування у вказаній відпустці особа перебувала в трудових відносинах з підприємством на посаді, робота на якій зараховується до пільгового стажу.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається, зокрема, за заявою жінки повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється відповідним наказом або розпорядженням.

Нагадаємо, в Пенсійному фонді України нагадали, коли необхідно звертатися за призначенням пенсії особам, які досягли пенсійного віку.

Звернутися за призначенням пенсії особа може будь-коли після виникнення права на виплати, в тому числі в період воєнного стану.

За умови якщо особа звертається за пенсією протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, то пенсія призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Якщо ж особа подає заяву після трьох місяців від дати досягнення пенсійного віку, пенсію призначають з дати звернення. Таким чином, особа втрачає частину виплат.

Новини.LIVE повідомляли про те, що завдяки фінансовій підтримці партнерів Україна продовжує підвищення соціальних виплат для тих, хто цього найбільше потребує.

Зокрема, Кабінет Міністрів України продовжує програму щомісячних доплат до пенсій за віком.

Так, деякі українці похилого віку можуть отримати доплату до пенсії. Її розмір становить 40% від розміру прожиткового мінімуму для громадян із втраченою працездатністю.

Йдеться про одну з надбавок до виплат, які надають громадянам за особливих життєвих обставин. Додаткові кошти зможуть отримати самотні літні люди, яким більш ніж 80 років, але за деяких умов. А саме: