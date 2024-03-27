Долар дорожчає в Україні — експерти назвали негативні фактори

Американська валюта у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українському валютному ринку долар стрімко дорожчає протягом останніх тижнів. Експерти озвучили два негативні фактори, які дають поштовх відповідній тенденції.

Про це йдеться в огляді колишнього керівника Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у соцмережі Facebook.

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Як свідчить статистика моніторингових порталів та НБУ, за останні два тижні національна валюта втратила:

близько 2,9% проти долара;

1,9% — відносно євро.

Загалом з початку 2024 року гривня до долара девальвувала на 2,5% (станом на кінець 2023-го порівняно зі значенням на кінець 2022-го — на 3,9%, а за аналогічний період 2022-го — на 34,1%).

Окрім дій Національного банку, який дав гривні дещо послабитися, намагаючись витратити менше із золотовалютних резервів на торгах, на курс мають вплив два важливі фактори:

ситуативний;

психологічний.

Так, ринкові коливання готівкового курсу долара були зумовлені ситуативними чинниками, коли готівковий сегмент ринку оперативно зреагував на міжбанківський ринок, де залишається вирішальним чинником впливу на курс активні інтервенції Нацбанку з продажем валюти.

Також виникли психологічні фактори, пов'язані з ситуацією на фронті та проблемами з перетином кордону.

"Наразі серед чинників, що додатково прискорювали девальваційні процеси були, насамперед, психологічні через: ситуацію на полі бою, ускладнення з перетином кордону тощо", — повідомив він.

Як змінився курс долара

Курс американської валюти набирав оберти у ціні останні кілька тижнів. Національний банк фактично щодня підвищував офіційний курс до рекордних значень.

Станом на 27 березня 2024 року офіційний курс встановлено на такому рівні: 39,34 грн за 1 долар (+0,12).

Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нацбанк посилив підтримку курсу гривні з 18 по 22 березня продажем валюти на міжбанківському ринку. Обсяг чистого продажу зріс у понад двічі.

Також повідомлялося, що НБУ може відмовитися від американської валюти як основної валюти курсової прив’язки. Це може статися у разі подальшого зростання ролі євровалюти у розрахунках в країні.