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НБУ збільшив підтримку нацвалюти у понад двічі

25 березня 2024 11:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нацбанк посилив підтримку гривні у понад двічі — продажі на міжбанку
Американська валюта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк України (НБУ) посилив підтримку курсу гривні з 18 по 22 березня продажем валюти на міжбанківському ринку. Обсяг чистого продажу зріс у понад двічі.

Про це свідчить інформація Нацбанку.

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Як зазначається, минулого тижня Національний банк збільшив чистий продаж валюти на міжбанку у 2,6 раза порівняно із попереднім тижнем. Обсяг продажу валюти становив 680,44 млн доларів. Придбав НБУ тільки 460 тис. доларів.

З початку 2024 року Центробанк придбав 71,83 млн доларів, а продав на міжбанку 5,248 млрд доларів. У 2023 році регулятор купив 219,8 млн доларів, продав 28,829 млрд доларів. Євро торік не купував і не продавав. У 2022-му НБУ купив на міжбанківському ринку 3,267 млрд доларів, 110,9 млн євро, а продав 26,38 млрд доларів та 1,789 млн євро.

НБУ своїми інтервенціями на міжбанківському валютному ринку підтримує курс національної валюти.

Який зараз курс гривні

У понеділок, 25 березня, курс долара на готівковому ринку продовжує зростати. Купують за 38,80 грн (+0,03), продають — за 39,29 грн (+0,02).  Тиждень тому було: у купівлі — 38,06 грн (0,00), у продажу — 38,56 грн (+0,01). Національний банк після рекордного знецінення гривні протягом тижня дещо опустив офіційний курс американської валюти у понеділок: до 38,90 грн (-0,02).

 

курс валют
Джерело: НБУ

В обмінниках валюта теж змінилась у ціні. Долар коштує у купівлі 39,10 грн (+0,15), у продажу — 39,25 грн (+0,15).

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нацбанк пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.

Також в НБУ оновили правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Згідно з рішенням, доступ до таємниці надалі буде обмеженим.

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